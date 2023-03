Se acaban de cumplir 50 años de uno de los crímenes más atroces de ETA: unos pistoleros y asesinos de la banda terroristas identificaron como policías a tres jóvenes gallegos. Pronto descubrieron el error, pero no fue impedimento para que torturaran y asesinaran a aquellos muchachos. ETA no ha reconocido nunca este crimen, que uno de esos asesinatos sin resolver. Pero aunque no esté reivindicado no significa que no fuera atroz. Es uno de esos asesinatos "por error" que contentamos en Materia Reservada.