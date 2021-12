Papá Noel regresa a Laponia tras una exhaustiva noche de reparto

En 'La rosa de los vientos' entrevistamos a Papá Noel que nos relata las peripecias que ha tenido que afrontar en este 2021 para lograr repartir los regalos solicitados a tiempo y en óptimas condiciones. Y lo cierto es que Papá Noel ha confesado padecer en sus propios talleres las consecuencias de la pandemia del coronavirus que derivaron en una situación "dramática".

"Un elfo se contagió de coronavirus obligándonos al cierre de la fábrica de juguetes durante tres semanas", ha expuesto Papá Noel, incidiendo en el estrés que le produjo este inconveniente, sumado a otros obstáculos como la erupción del volcán Cumbre Vieja.

"Tuvimos que acelerar la producción en el último mes y, aunque hacía años que yo no fabricaba los juguetes con mis propias manos, tuve que sumarme a la cadena de montaje para conseguir llegar a tiempo, pero para más inri, no sabía si iba a poder mantener las rutas normales de reparto o si me iba a tener que desviar por la que ha liado el volcán de La Palma", ha explicado este anciano que, no en vano, ha perdido unos cuantos kilos en este 2021.

Por su parte, Rodolfo el Reno, no facilitó la labor de reparto. El reno se puso enfermo -al parecer, por un resfriado- y, a pocos días de la Nochebuena, su estado de salud no garantizaba su alta laboral. "Me veía repartiendo en patinete", ha comentado Papá Noel antes de aclarar que, por suerte, el reno sanó a tiempo.

Los deseos de la Navidad

Papá Noel ha explicado que, en términos generales, la gente ha pedido los mismos regalos de todos los años, aunque ha explicado que este año se ha visto ciertamente desbordado por las reservas de los certificados covid.

Personalmente, ha confesado que sus deseos son de paz, amor y felicidad, pero sobre todo desea "que se vayan los virus, los volcanes, las guerras, las catástrofes, los huracanes y las Filomenas para que en 2022 podamos volver a vivir un poco más tranquilos, que ya nos lo merecemos en estos nuevos años 20", apuntaba el lapón.

De momento, Papá Noel regresa a Laponia para disfrutar de unos días de descanso antes de emprender la planificación del próximo año. Así pues, ahora llega el turno de los Reyes Magos quienes hace días emprendieron el camino en camello desde el lejano Oriente para llegar a tiempo al reparto que a ellos les corresponde.