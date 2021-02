Los mitos de la alimentación

Enero siempre ha sido el mes donde todo el mundo dice que va a empezar la dieta, tras los excesos navideños. Sin embargo, hay una gran cantidad de mitos que giran en torno a la alimentación.

José Gregorio González, periodista, investigador y divulgador, explica que la única forma para perder peso es “comer menos” y “hacer ejercicio”. “Hay que ingerir menos calorías de las que gastamos”, dice.

José Gregorio ha escrito el artículo '10 grandes mentiras alimentaria'. Por ejemplo, aquellas sobre la leche y los lácteos. “Se produce mucha más leche de la que somos capaces de consumir”, sostiene.

Este exceso se debe a que se ha fomentado el consumo de leche porque es un alimento completo y que ayuda en los huesos en las diferentes etapas de la vida. “Yo entiendo que hay una industria, pero beber leche se ha convertido en una actitud emocional”, afirma.

Otro ejemplo que nos trae es que cuando una persona tiene colesterol alto, se le dice que no puede tomar huevos. Sin embargo, José Gregorio explica que esto no es así: “Los huevos proporcionan algo de colesterol, pero los mecanismos del cuerpo hacen que ese colesterol no sea el que tenemos que evitar”.