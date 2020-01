ENTREVISTA EN LA ROSA DE LOS VIENTOS

Todo comienza en un ritual de vudú. El hombre le dice a la chica que si no hace lo que ellos digan, ella y su familia serán víctimas de una maldición, "se nuestra esclava si no quieres ser nuestra víctima". Así comienzan muchas historias de las chicas de África y de ellos nos habla Marta Robles en su nuevo libro llamado 'La chica a la que no supiste amar'