Desde la clandestinidad: 50 años de los Papeles del Pentágono

Fernando Rueda nos cuenta en 'Desde la clandestinidad' cómo hace medio siglo aparecieron unos documentos secretos del Pentágono. Es una de las filtraciones más importantes y trascendentes que se han producido.

El 13 de junio de hace 50 años, el periodismo vivió uno de sus días gloriosos. Ese periodismo que no se casa con nadie, que sabe que su papel es controlar el Gobierno, sea cual sea su ideología.

Ese día, 'The New York Times' publicó la primera entrega de lo que se conoce como los Papeles del Pentágono, un informe oficial sobre la participación estadounidense entre 1945 y 1967 en la Guerra de Vietnam. Una conflicto que no se podía ganar y, lo peor, los presidentes lo sabían.