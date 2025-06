Tertulia: Crisis judicial, Gibraltar y Santos Cerdán

Hoy, la tertulia de La Brújula en Onda Cero se centró en una amplia variedad de temas de interés nacional e internacional. El primero y más destacado fue el acuerdo alcanzado entre Reino Unido, la Unión Europea y España sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit. El acuerdo implica la desaparición de la verja fronteriza y la integración de la colonia británica en el espacio Schengen, con la presencia de policías españoles en el puerto y en el aeropuerto del Peñón. El ministro Albares lo calificó como un "acuerdo histórico definitivo", que "marca un antes y un después para la estabilidad, la cooperación y el bienestar, creando una zona de prosperidad compartida". Por parte de la Unión Europea, el comisario de Comercio Sefcovic subrayó que el "objetivo común ha sido asegurar la prosperidad a largo plazo de la zona particularmente retirando todas las barreras físicas entre España y Gibraltar pero sobre todo preservando también el espacio Schengen, el mercado único y la unidad aduanera".

El debate también recogió las reacciones de las partes implicadas. El ministro principal de Gibraltar, Picardo, y el gobierno británico celebraron el acuerdo, mientras que la oposición conservadora en Londres lo calificó de traición. En España, Pedro Sánchez celebró el pacto sin renunciar a las reclamaciones sobre la soberanía, y Feijóo se quejó de falta de información. "Hoy los españoles nos hemos enterado por los medios de comunicación de una decisión unilateral del Gobierno que afecta a nuestra soberanía nacional. Estamos hablando de Gibraltar. No es una forma de enterarse. No te puedes enterar por un teletipo, algo que afecta a la integridad de tu país. Vamos a seguir reclamando la soberanía de Gibraltar como una parte del territorio español. Lo han reclamado todos los gobiernos de España? Todos", señaló un tertuliano.

Crisis judicial

Se escuchó la respuesta de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, a las críticas que desde el Gobierno se han lanzado contra los jueces en los últimos días. Perelló expresó su apoyo a los miembros del Tribunal Supremo y al resto de la carrera judicial, afirmando que "algunos deben soportar descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones y no dudan en juzgarles, en atribuirles propósitos desviados por no decidir conforme a lo que desean".

El ministro de Justicia, Bolaños, no se dio por aludido y, en nombre del Gobierno, declaró: "Comparto absolutamente que debemos respetar al máximo a jueces y magistrados de nuestro país el trabajo que hacen con imparcialidad y con independencia. Ese respeto no está reñido con un sistema garantista de recursos donde se pueden impugnar resoluciones judiciales que uno no comparte y también con el derecho a la libertad de expresión. Cuando una resolución judicial discrepa, es de ella que se puede decir públicamente".

La tertulia también abordó la primera protesta de jueces y fiscales ante la intención del Gobierno de reformar el acceso a sus respectivas carreras. Entre las medidas discutidas, se destacó la creación de un centro de preparación de opositores dependiente directamente del gobierno, lo que generó preocupación por el riesgo de selección ideológica de los futuros jueces y fiscales.

En el Congreso de los Diputados, los ataques a los jueces y el futuro procesamiento del Fiscal General del Estado marcaron la sesión de control al Gobierno. Un tertuliano criticó la gestión del presidente, afirmando: "Ya va usted 43 días sin responder a nada ni a nadie. Encerrado en el típico búnker de los autócratas y mandando a sus ministros mentir por usted. Le voy a hacer una pregunta que le pido. Responda Por respeto a la separación de poderes de nuestro país. Va a cesar al Fiscal General del Estado o considera como su Ministro de Transportes que el Tribunal Supremo trabaja para mí?". El Gobierno respondió: "Entre fiscales que persiguen a delincuentes y delincuentes, siempre estará con los fiscales que persiguen a esos delincuentes".

OCU y Santos Cerdán

La tertulia también analizó la actualidad parlamentaria. Feijóo preguntó al presidente si respalda a Santos Cerdán, pero no obtuvo respuesta. El secretario de Organización Socialista habló sobre los registros ordenados por el Tribunal Supremo en relación a la adjudicación de obra pública a cambio de comisiones, negando cualquier implicación: "Si no tengo ningún miedo, no tengo nada que defenderme. Además, no sé qué es lo que puede haber". Otro tertuliano añadió: "Usted no ha participado en ninguna adjudicación ilegal en ninguna".

También se trató la posición de Felipe González, quien se mostró a favor de un adelanto electoral, coincidiendo en este punto con la oposición. "Le parece que si adelantas en las elecciones me parecería bien. Está de acuerdo con el señor Feijóo? Sí, señor Feijóo. Señor Feijóo. Lo ha pedido. También se lo ha pedido. Entonces quizás lo comparte, pero no corre del exterior", señalaron los tertulianos.

Disturbios en Los Ángeles

Por último, la tertulia abordó la actualidad internacional, con la extensión de las protestas en Los Ángeles a otras ciudades del país como San Francisco, Denver, Dallas, Boston y Nueva York. La fiscal general de California anunció mano dura contra los responsables de disturbios:

"Vamos a hacer todo lo que podamos para enjuiciar a los criminales violentos en California que está ardiendo. Esta gente está enarbolando banderas mexicanas porque no quieren que les enviemos a México y están quemando banderas norteamericanas. Estos son los Estados Unidos de América. Y vamos a proteger a los norteamericanos y a todos los ciudadanos allí". La portavoz de la Casa Blanca aseguró que el presidente Trump actuará con la misma contundencia que lo ha hecho en Los Ángeles, porque, como se ha anunciado.