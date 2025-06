El Monólogo de las Ocho: "Si se puede comprar apoyo parlamentario a cambio de impunidad, casi cualquier cosa es posible"

Es la noticia que no ha sorprendido a nadie. Pero habrá que contarla. El Tribunal Constitucional avalará lo esencial de la ley de la amnistía. Lo que hoy se ha conocido y estas resumiéndoles son los argumentos de la ponencia de Inmaculada Montalbán y esta consagra el canje de impunidad a cambio de apoyo parlamentario como algo constitucional. Y lo hace con un argumento fabuloso, porque miren, un lego puede no estar capacitado para analizar los tecnicismos jurídicos pero cualquiera puede advertir la aberración lógica.

Nadie discute el fin espurio de la amnistía. Es la razón por la que Pedro Sánchez la consideraba inconstitucional el día 22 de julio de 2023 y la empezó a considerar constitucional el día 24 de julio de 2023. Porque la amnistía era la única forma de ser investido presidente con los votos de Junts.

Como nadie duda del fin espurio… Montalbán dice: "el concreto objetivo político que con una Ley pretenda conseguir el legislador no es cuestión que incumba a esta tribunal". Vaya… qué interesante. Sobre todo porque luego argumenta: "Aun cuando pueda discreparse de ella, no cabe duda de que no responde a capricho o mero voluntarismo, al buscar una mejora de la convivencia y cohesión social, así como una integración de las diversas sensibilidades políticas para superar, como objetivo de interés general, las tensiones sociales y políticas generadas con el denominado proceso independentista en Cataluña. La justificación es clara y está muy alejada de moverse en meras referencias generales imprecisas".

Pero vamos a ver, no había dicho la señora Montalbán que el concreto objetivo político no incumbe al tribunal ¿Porque ahora dice que no responde a capricho? No sólo es una contradicción, es que que encima es una falacia. Porque sí es un capricho. El capricho de gobernar como sea y al coste que sea.

En cualquiera caso, estamos ante un alarde de los usos alternativos del Derecho, por parte de un Tribunal de parte que vive el momento de mayor falta de credibilidad de su historia. Si son capaces de enmendar al Supremo por la sentencia de los ERE cómo no se van a plegar a la Ley de la amnistía. De hecho esta ponencia es más dura con quien ha presentado el recurso que con el Gobierno que promulgó la amnistía, cuya constitucionalidad estaría garantizada por el argumento turulato de que la Constitución no prohibe explícitamente la Constitución. Lo cual amplía el campo de lo constitucional de forma muy interesante… si se puede comprar apoyo parlamentario a cambio de impunidad, casi cualquier cosa es posible.

Las objeciones que pone son muy menores y no aborda reflexión alguna sobre el delito de malversación de caudales públicos. Porque no impugnó ningún aspecto relacionado con el borrado de este delito de corrupción y, por tanto, el proyecto de sentencia no entra a dirimir esta cuestión. Y esto es muy relevante, porque afecta al futuro político y vital y procesal de Carles Puigdemont, que es en el fondo de lo que va todo esto.

Hoy Pedro Sánchez ha inaugurado un hospital en Melilla, todavía vacío, sin urgencias ni UCIs. Entrará en funcionamiento en febrero de 2026. Con las cosas que se decían del Zendal, ya ven. Lo relevante es que el presidente ha vuelto a eludir el control de prensa… con lo que se confirma la 'bunkerización' de Sánchez. El viernes tiene convocada una conferencia de presidentes, pero es posible que ahí la noticia sea el plantón del Partido Popular o lo que haya urdido el PP para calentar la manifestación del domingo 8 de junio contra el gobierno.

Le preguntaban a Borja Sémper por ello y la respuesta ha sido lo suficientemente elocuente. En cualquier caso, Pedro Sánchez tiene la agenda secuestrada por los escándalos. Y no consigue recuperar la manija ni siquiera intoxicando a la opinión pública con planes inventados para atentar contra él, que a este nivel de intoxicación hemos.

No es un error el bulo que han difundido tres ministros es una estrategia deliberada para convertir al gobierno en víctima de una conspiración policial, una vez que se ha descubierto que quien de verdad estaba conspirando para destruir civilmente a cargos de la UCO eran fontaneros de Ferraz.

A estas alturas usted ya sabrá de lo ocurrido. Un pseudomedio que sirve para los enjuagues del PSOE, El Plural, publicó un chat de un guardia civil con un confidente que, mutilado, parecía decir que fantaseaban con poner una bomba lapa a Sánchez. Luego 'The Objective' publicó la conversación entera. Era al revés, decía el guardia civil que temía que se lo pusieran a él y lo decía con ese lenguaje figurado y exagerado que uno utiliza en privado. Pero esto demuestra dos cosas: una, que las conversaciones privadas sí son noticia si las puede utilizar el Gobienro y dos, que lo que el Gobierno califica como pseudomedios son lo que verifican lo que publican los verdaderos pseudomedios, que son estos contenedores orgánicos que patrocina el PSOE.

Dicho esto. Ninguno de los cuatro ministro, cuatro. Tres socialistas y Mónica García de Más Madrid han rectificado el bulo. Ni han pedido perdón por intoxicar a la opinión pública con estas gravísima acusaciones falsas a la Guardia Civil. Y miren que han tenido oportunidad. Por ejemplo Óscar López que es ministro de la oposición en Madrid y que utiliza un argumento suicida

Sí, hoy han salido muchas encuestas. Pero no sé si es el tema que más le conviene a López. Hoy hay una macroencuesta autonómica en La Razón y lo que confirma es que uno de los mayores fiascos del PSOE en toda España sería la candidatura de Óscar López que consigue engrosar aún más la mayoría absoluta de Díaz Ayuso y ni siquiera consigue despegarse de Más Madrid después del caso Errejón. Es un batacazo descomunal.

En cuanto a la campaña en ciernes. Otra vez el pagano va a ser Grande Marlaska al que acusan de ser demasiado blando. La verdad es que la política está siendo muy ingrata con este hombre, del que sorprende que siendo juez y teniendo un lugar al que regresar siga aguantando esta continúa humillación. Ahora le han intervenido el ministerio… el ministerio del Interior, porque le culpa de no haber sabido controlar a las fuerzas de seguridad, que han cometido la temeridad de investigar los escándalos de corrupción del gobierno. Lo cual es de todo punto inaceptable, claro.