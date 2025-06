El Monólogo de las Ocho: "Parece un show dirigido por Javier Cárdenas"

Ya me gustaría encontrar otra forma de definirlo, de describirlo, pero es que esta es la España del Cotolengo. Parece un show dirigido por Javier Cárdenas. Se está acudiendo a muchas comparaciones históricas para describir el espectáculo ofrecido hoy por los fontaneros socialistas y todo lo que de ese espectáculo se ha derivado, porque el espectáculo continúa. Se habla de Jesús Gil y Caneda. Se acuerdan de “concedieron de Del te pego leche” de Ruiz Mateos, pero yo creo que lo más ajustado es aquel elenco que reunía Javier Cárdenas con Paco Porras, con Toni Genil, con Tamara, con Margarita Seis Dedos. Entiendo que esto, a partir de una cierta edad, ya no dice nada, pero seguro que una parte de la audiencia lo entiende.

Algo en la rueda de prensa de hoy nos ha recordado aquello. Aquella España de los frikis que buscan incordiar. Es que llegaron a hacer una película. Bueno, igual termina haciendo una película Leire Díez. Igual la adaptan el libro y termina siendo una película, así que llamen a Cárdenas, que igual le escribe el guion. Pero todo esto tiene un riesgo, ¿saben? Y es que los números del circo freak como el que hemos vivido hagan olvidar que lo que aquí está ocurriendo es algo muy grave, es decir, que todo tiene apariencia de comedia. Pero en realidad, la película que se está rodando aquí es un thriller, un thriller muy sucio de corrupción y de cloacas.

En Córdoba pensábamos que íbamos a llegar y nos íbamos a encontrar al San Rafael abanicándose. Y no está. Esta Córdoba maravillosa y estupenda. Y si quieren, acérquense y nos ven aquí haciendo radio y contándoles esto que es tan difícil de escribir y tan duro de escribir.

Antes de que todo derivara en un show que nos tiene muy entretenidos, ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en esta España del Cotolengo? Leire Díez había convocado a los medios hoy a las 10:00, en un hotel de Madrid. Gran expectación y, sobre todo, gran estupefacción, porque según iban llegando los periodistas, se encontraba allí sentada Leire Díez como una esfinge. Era una mezcla de una esfinge y un suricato. El suricato se pone así y se yergue. Y es que estaba sentada ahí en la mesa, 20 minutos, en silencio, mirando a un punto en el vacío. La gente empezó a preocuparse. Ya alguien se iba a acercar a ver si le ocurría algo. Empezó a hablar y entonces todo tornó en algo aún más surrealista.

Sí, puede ser cualquier cosa, eso desde luego. ¿Se puede ser socialista y periodista? Bueno, uno ve Televisión Española y casi piensa que no se puede ser otra cosa, pero bueno. Así que Leire Díez insiste en que está escribiendo. Vamos a ocuparnos primero de las palabras del guion de Leire Díez y luego vamos a ver el drama. Y en ella, una fontanera del PSOE sin obra conocida. No se le conoce un párrafo escrito. Bueno, sí se lo conoce en algunos tuits. Y a juzgar por cómo se desempeña en Twitter y por la sintaxis que allí dispensa, cabe pensar que se trata de una persona ágrafa, pues pretende convencernos de que ofreció todo tipo de favores de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a empresarios corruptos porque estaba escribiendo un libro. Ofreció un vídeo sexual de un fiscal anticorrupción a unos periodistas porque estaba escribiendo un libro.

Se hacía acompañar de un empresario de las cloacas y de un abogado experto en anular procesos porque estaba escribiendo un libro. Y lo más divertido es que le entregó ayer toda la información recabada en su chapoteo en las cloacas al secretario de Organización del PSOE, porque estaba escribiendo un libro. Porque así es como se escriben los libros, ¿no? Uno encerrado en su desván, trabajando y luchando con la sintaxis y luchando con cada frase. Si no, pues reuniéndose con empresarios corruptos para ofrecerles tratos con la Fiscalía y tratando de colocar en los periódicos vídeos sexuales para extorsionar a fiscales anticorrupción. No, esto es un disparate, esto es un dislate que efectivamente solo pretende tratar de idiotas o, como diría Almeida, de gilipollas a los ciudadanos.

Lo que estaba escribiendo Leire Díez es una de las historias más lamentables de la España democrática, que es la historia de cómo la fontanera de un partido organizó una cloaca para destruir a quienes estaban persiguiendo la corrupción, a quienes estaban investigando los escándalos del PSOE, el gobierno y el entorno del presidente, el entorno familiar más cercano del presidente, porque lo vence en lo esencial. La de Leire Díez es una operación anti-UCO y anti-Fiscalía Anticorrupción. Y esto conviene repetirlo porque ahora, como tratan de embrollarlo todo y tú no nos interesa, y de que la trama tenga 15.000 derivaciones.

No, lo esencial es una operación anti-UCO y anti-Fiscalía Anticorrupción. Es decir, se estaba tratando de destruir a aquellos que perseguían la corrupción. Bien, pues Leire Díez estaba intentando justificar que nada es lo que parece, intentando convencer a todos para que no hagan caso de lo que ven sus ojos y sus oídos oyen. Y entonces llegó la catarsis. Entonces fue cuando se desató el circo freak, porque de repente apareció en la sala Víctor de Aldama, Víctor de Aldama, que nos han contado que por poco se hace con el Córdoba hace unos años. Al final se hizo con el Zamora, pero lo hubiéramos tenido por aquí paseando por la judería. Víctor de Aldama. Bueno, pues no estaba paseando por la judería. Se fue a la sala de Madrid en O’Donnell al hotel y se acercó con gesto severo a Leire Díez y se encaró con ella.

Esto es lo que ocurrió justo después de que se enterasen todos. Se encaró con ella. Lo que le dijo es: "¿Qué es lo que tienes contra mí? ¿Qué es lo que tienes contra mí para amenazarme?" Luego la fue persiguiendo y entonces le salió al paso el empresario de las cloacas, Pérez Dorset. Que yo sé que esto parece una película de Leslie Nielsen, pero es que fue así. Hidrocarburos como puedas. No, fue así. Apareció Pérez Dorset y entonces empujó a Víctor de Aldama, esto con una nube de periodistas todos alrededor tratando de recabar algún testimonio. Y lo que reclamaban eran estos gritos y estas palabras inconexas. Mientras tanto, Leire Díez trataba de huir mezclándose con la multitud, y Aldama estaba profiriendo maldiciones por ahí.

Bueno, el problema es que en esto tienes razón, Víctor. Nada más que esto es una pantomima. El problema es que en algunas cosas tienes razón, Víctor de Aldama. Lo cual ya es un drama absoluto e insoportable. ¿Qué clase de disparate es este? ¿Qué locura es esta? Bueno, el cuadro no está completo si ustedes no escuchan lo que, mientras esto estaba ocurriendo, estaban escuchando los espectadores de Televisión Española. Porque la España del Cotolengo se completa con esta narración de lo ocurrido en la que se pretende convencer de lo contrario de lo que estaba ocurriendo.

Diez arropar al líder. Bueno, lo raro es que no hayan metido a Feijóo en la historia. Es que estaba Víctor de Aldama arropando a Leire Díez como escolta. Es que esto es lo que se está contando en ese circuito cerrado de realidad virtual que es Televisión Española. O sea, menos mal que ustedes lo han visto. Bueno, menos mal. Pero si están diciendo los que no se fían de lo que han visto y de lo que han oído, que todo esto es una especie de delirio. De alucinación. Bueno. Dicen que Aldama arropa a Leire. Sí, por poco se la come. Pero esto es un circuito, como les digo, de realidad virtual. Y cumple su función. No se crean, porque de hecho, la estrategia del PSOE es conseguir enrollarlo todo de tal manera que terminamos todos desquiciados y que nadie se entere de nada en este asunto. Y ahí juega un papel destacado un ministro candidato en Madrid que es Óscar López, y que en la misma Televisión Española hace esta explicación fascinante como de Sombrerero Loco. Una especie de homenaje a André Breton que más que Óscar López. Escuchen ustedes en Televisión Española a Óscar López Ibor.

Sigue siendo lo mismo. Y todo, filtraciones interesadas. Intentar montar un ruido ensordecedor siempre para tapar lo que está pasando en este país, que es récord de empleo. La tasa de paro más baja de la historia desde el año 2008. Crecimiento económico, suben las pensiones, sube salario mínimo. Que nadie me quita de la cabeza que desde que empezaron los escándalos de abuso no hemos parado desde que saltó primero el caso del hermano y luego el caso de la pareja.”

No hemos parado. Ya sabíamos que todo iba a terminar en Ayuso. Eso estaba bastante claro. Es verdad que en esta España ha prosperado bastante un personaje como Leire Díez, que le iba a decir a la señora Leire Díez que iba a terminar siendo directora de Relaciones Institucionales de nada menos que una empresa pública como Correos. Pero es que además fue directora de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio, ENUSA, porque en España hay una empresa nacional del uranio, a pesar de que se prohíbe explotar los yacimientos de uranio, que el presidente dice que no hay yacimientos de uranio. Sí los hay, y por eso hay una ley que prohíbe explotarlos. Bueno, lo cierto es que hay un PSOE oficial y hay un PSOE no oficial, un PSOE, diríamos, que el que no abreva del presupuesto, incluso el de los desplazados del sanchismo. ¿Dónde se ha elevado a niveles de bochorno desconocidos?

Pues desde el Comité Federal de La Urna y el Biombo hay algunas reacciones que desde luego recuerdan a aquel momento liminal del sanchismo en el que un maestro de ceremonias al que todos habrán olvidado, como César Luena, pues descorrió ahí un biombo y apareció una urna sin interventor, sin censo. Y entonces todos los socialistas se llevaron las manos a la cabeza. Pero es un final coherente para todo aquel espectáculo. Hablamos de Susana Díaz, hablamos de Javier Lambán. Hablamos, el más destacado es Emiliano García-Page, que por algo es en realidad y en sentido estricto, el único barón socialista que queda, porque es el que tiene una mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y, sobre todo, porque es el que puede decir cosas como estas.

Bueno, pues uno, digamos, optimista, puede pensar que un PSOE abochornado y el pesimista pensará que quizás lo conformen Page y cuatro más a los que nadie escucha en Ferraz. Lo cierto es que hay otro, otro PSOE, muy activo. Es el PSOE oficial, que es el que está tratando de hacer lo que sea para salir de este asunto. Lo que sea, e incluido en lo que sea, explicaciones absolutamente delirantes como esta que ofrecía Óscar López y que empezaba por la Kitchen y terminaba por Ayuso. Cuando todo empieza por Leire Díez y ya veremos si termina en Santos Cerdán y no en el secretario general, Pedro Sánchez. Bueno, el PP, como se imaginan ustedes, acude al diccionario de sinónimos para tratar de resumir la situación, aunque el que creo que ha dado con el término más exacto es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida.

Bueno, ¿y los socios del Gobierno? Esto es un asunto del máximo interés. ¿Cómo asiste al espectáculo? ¿En qué deriva del mandato de Sánchez los socios del Gobierno, que por cierto, lo auparon precisamente para darle un mandato regenerador? No era la corrupción que asolaba España, que era necesaria una moción de censura, que alguien iniciara del todo España y limpiara la sentina, la sentina de la corrupción. La verdad es que esos socios están muy discretos. El PNV, bueno, dudo mucho. Yolanda Díaz, me parece que Yolanda Díaz no quiere hacerse demasiado presente desde que salió a decir que alguien tenía que ofrecer una explicación. La cosa no ha hecho más que agravarse y nadie ha ofrecido una explicación. Nadie le ha hecho caso a la sociedad de coalición porque nadie ha ofrecido una explicación.