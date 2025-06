El Monólogo de las Ocho: "Page advierte que el descontento de los ciudadanos puede llevarse por delante el poder territorial del PSOE"

Lo de los pinganillos ha sido la anécdota, la noticia es que esta Conferencia de Presidentes ha sido un clamor para un adelanto electoral. Y lo más incómodo para Pedro Sánchez es que no sólo han sido los presidentes autonómicos populares los que han reclamado que disuelva las cámaras y llame a los españoles a las urnas.

¿La Conferencia de Presidentes fue un fracaso? No hay duda. Otra cosa es que haya sido un fracaso cantado.

Hay una mayoría de comunidades gobernadas por el PP y es natural, o más bien era previsible, que sus dirigentes presentes aprovecharan la cita para calentar la manifestación que va a recorrer Madrid este domingo. Para el Gobierno es mucho más incómodo escucharle la misma petición o exigencia a Emiliano García Page. No es la primera vez que Page dice que la única salida para este país es que los españoles se expresen en unas elecciones anticipadas. Pero no sólo es el interés nacional el que justifica unas elecciones anticipadas, Page advierte de que el descontento de los ciudadanos puede llevarse por delante el poder territorial que le queda al PSOE.

El Gobierno sigue evitando las preguntas

Otra noticia es que el presidente del Gobierno está 'bunquerizado'. Lleva 35 días sin someterse a una pregunta y cada vez es más estridente su silencio. Lo de hoy es una Conferencia de Presidentes. De Presidentes. Y los presidentes presentes han hablado todos, menos uno. Que para no exponerse a las preguntas de sus informadores se ha hecho escoltar por sus ministros en lo que sólo puede ser interpretado como una forma de protegerse, de blindarse… de huir.

Es verdad que no es habitual que el presidente hable después de una conferencia de presidentes, pero es que ya son tantos los días en que elude el control de la prensa, que su silencio empieza a resultar estridente. Si no comparece en el Congreso para someterse a las preguntas de la oposición, si no hace ni una rueda de prensa para contestar a las preguntas de los informadores, si ni siquiera elige como es habitual un canal amigo para que le hagan una entrevista… es que estamos ante un presidente impávido.

La conclusión se resume pronto. Una mayoría de presidentes autonómicos formada por todos los del PP más Emiliano García Page piden unas elecciones anticipadas y el presidente del Gobierno les responde que agotará la legislatura cueste lo que cueste y que no esperen unas generales hasta 2027.

Les decía que lo de los pinganillos fue la anécdota, aunque fue una anécdota sonora. Les resumo, por primera vez se ha dispuesto un servicio de traducción simultáneos para que los presentes, que comparten una lengua común, puedan expresarse en la lengua cooficial de sus regiones, si la tienen.

En realidad es un gesto cuya vacuidad se resume fácil: cuando Sánchez va a Bruselas habla con todos en inglés y allí todos excepto Irlanda y Malta tienen un idioma distinto en inglés, quiero decir que lo normal cuando dos personas comparten un idioma es que se comuniquen en él, van a Waterloo a hablar con Puigdemont lo hacen en castellano y cuando escriben sus tuits para protestar contra la actitud de Ayuso lo hacen en castellano porque es la manera de que más personas entiendan su protesta.

Pero en cualquier caso ha servido para entretener la tarde, porque Díaz Ayuso, tal y como prometió ha abandonado la sala cuando Pradales habló en euskera e Illa en catalán. Otra cosa es la oportunidad y la ejecución del gesto político, porque lo de abandonar la sala se va a interpretar como una muestra de hostilidad hacia esas lenguas y porque un gesto vacuo quizás no merezca semejante atención. En realidad todo habrá servido para distraer la tarde de los asuntos importantes.

Las palabras y el gesto der Ayuso hacía Mónica García

La cita ya comenzó con tensión por el saludo de Ayuso y Mónica García. Ayuso le dijo: "¿Vas a saludar a una asesina?" Porque Más Madrid dijo que había firmado sentencias de muerte de los ancianos durante la pandemia.

En cuanto al Gobierno, Pedro Sánchez ha repetido el salmo de que la legislatura durará hasta el final, hasta 2027. Barcelona, Ricard Jiménez, buenas tardes

En cuanto a los demás, ya les hemos contado que la pieza suelta es Emiliano García Page, que ha vuelto a decir que no sólo el interés nacional reclama unas elecciones generales sino el interés particular de aquellos cargos autonómicos y municipales socialistas, que no quieren ser el blanco del descontento ciudadano.