Tertulia: ¿Terminará el Gobierno reuniéndose con el sector que ha convocado la huelga de transporte?

La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha insistido en La Brújula que el acuerdo del Gobierno ha sido con la patronal y no con el sector que convoca la huelga, que ya han afirmado que no lo aceptan y no van a desconvocar la huelga hasta que no les reciba la titular. ¿Terminará el Ejecutivo reuniéndose con este colectivo de autónomos?

Los tertulianos coinciden que no le va a quedar otra al Ejecutivo que sentarse con los que "causan el problema" porque si fuesen una minoría nadie se hubiese enterado de este paro, pero son miles y en toda España porque sino esta huelga crecerá.

Además, también analizan la reunión de esta tarde de las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero con los agentes sociales para avanzar en el Plan Nacional de Respuesta a la guerra en Ucrania, donde ha estado presente el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi con el que hemos hablado en La Brújula.

El Gobierno y los agentes sociales ya mantuvieron un primer encuentro el pasado siete de marzo, apenas diez días después de que comenzara la invasión rusa, donde Pedro Sánchez planteó un pacto de rentas para proporcionar estabilidad y confianza a la sociedad.