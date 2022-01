Tertulia: ¿Quién apoyará la reforma laboral del Gobierno?

Arrancamos la tertulia con la incógnita sobre la aprobación de la nueva reforma laboral del Gobierno. Por ahora no se sabe qué partidos lo apoyarán, aunque algunas voces del PP no lo descartan. Sin embargo, desde la ejecutiva del partido recalcan que no lo harán, mientras la CEOE da el visto bueno a la norma.

Bronca entre el Gobierno y la oposición por no celebrar más plenos en el Congreso hasta febrero. El PP ha pedido que se abra también en enero, aunque la Constitución estipula que en ese mes se encuentra cerrado.

El Partido Popular estaría próximo a alcanzar la mayoría absoluta en solitario en las próximas elecciones de Castilla y León, convocadas para el 13 de febrero, según la encuesta de Sigma Dos publicada en el diario El Mundo.

Alfonso Fernández Mañueco rozaría la mayoría absoluta al obtener el 40,3% de los votos, diez puntos más de los que tuvo en las elecciones de 2019 y que le llevaría a los 37-42 representantes en las Cortes de Castilla y León, frente a los 29 que tiene en la actualidad.