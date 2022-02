Tertulia: Casado o Ayuso, solo puede quedar uno

El líder del PP, Pablo Casado, ha estado conversando en las últimas horas con todos los presidentes autonómicos del PP en medio de la crisis interna abierta entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la dirección nacional del partido.

Entre los 'barones' territoriales del PP hay preocupación por la magnitud de esta guerra interna y esta lucha sin cuartel entre Ayuso y Casado, que está siendo retransmitida en directo por los medios de comunicación y provocando "mucho daño" a la formación. Todos los presidentes autonómicos del Partido Popular coinciden en que hay que buscar una solución rápida para atajar este enfrentamiento cuanto antes.

Y mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha emitido un comunicado en el que justifica el pago a su hermano por la gestión de la compra y traslado de mascarillas en China. Ayuso ha empezado el escrito explicando: "Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella".

En el Ayuntamiento de Madrid sigue el silencio por parte del alcalde, Martínez-Almeida. Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís (Cs), ha asegurado que mantiene su confianza en el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pese a las "versiones incongruentes" que mantienen tanto su socio de gobierno como el presidente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, Álvaro González, sobre el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.