Tertulia: ¿No aceptar el acuerdo con EHBildu es tener carencias democráticas?

Pilar Cernuda, Antonio Casado, Maite Rico y Chapu Apaolaza comentan y analizan el acuerdo entre EHBildu, Esquerra Republicana y el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado. ¿No aceptarlo es tener carencias democráticas? ¿Dónde están entonces los valores morales?

Antonio Casado dice que "no hay razón para no incluir en la vida política a Bildu", porque este "se blanqueó en las urnas". No obstante, remarca que "no se trata de eso" porque "estamos hablando de darles una influencia que, a mi juicio, no merecen desde el punto de vista moral".

Chapu Apaolaza, por su parte, opina que "Sánchez pensó que, una vez más, podía convertir una de sus vergüenzas en orgullo... No pueden escapar de ahí porque el gobierno es de coalición con Pablo Iglesias que asume que los de Bildu son una democracia".

También comentan la llegada masiva de inmigrantes a las costas Canarias, de la que Pilar Cernuda se pregunta: "¿Qué está haciendo este gobierno para intentar crear elementos de seguridad para sus países de origen y puestos de trabajo para los inmigrantes que ahora llegan en masa?".