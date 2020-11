Pitingo, sobre el pacto con Bildu: "Unas personas que se han tirado matando 40 años, ahora están en el Parlamento y formando parte del Gobierno"

El cantante Pitingo publicaba en su cuenta de Twitter una crítica al Gobierno por el acuerdo con Bildu para los Presupuestos, que no tardó en viralizarse.

"Que se presenten los Yihadistas a las elecciones, seguro que sacan algún escaño. VERGONZOSO LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE PAÍS!!!!! #NiOlvidoNiPerdon", escribía el artista comparando a Bildu con el yihadismo islámico.

Las críticas no tardaron en llegar pero también se vio arropado, como por ejemplo, por el cantante sevillano José Manuel Soto, quien le respondía a su publiación con lo siguiente:"Quieren hacernos comulgar con ruedas de molino, al final obligarán a la Guardia Civil y a las víctimas del terrorismo a pedir perdón a ETA, yo tengo muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos en esta historia, y el Gobierno prefiere estar del lado de los malos...", escribía Soto.

Pitingo se animó a contestarle. "Yo soy hijo y hermano de guardias civiles y viví toda la mierda de ETA en el cuartel donde vivimos... No podíamos decir que éramos hijos de Guardia Civil, teníamos que mirar los bajos del coche todos los días, alarmas porque habían colocado una bomba etc...no pienso callarme más".

Debido a la revolución que se creó en redes sociales que hizo que se convirtiera en tendencia en España y a las numerosas críticas, Pitingo publicó un vídeo en su cuenta de Facebook para dar una explicación del "calvario" sufrido con "amenazas de muerte" e "insultos". "Os quiero familia y espero no ofender a nadie, hoy os habla Antonio no Pitingo, un ciudadano normal y harto de tanta mentira. Cuidaros mucho y que Dios bendiga vuestras vidas", iniciaba el cantante.

El periódico 'La Razón' ha entrevistado al cantante que ha expresado lo siguiente: "Estoy, como muchísimos españoles, indignado con lo que está pasando, viendo cómo pactan con Bildu, que es ETA digan lo que digan. Y yo, que soy hijo y hermano de Guardia Civil, he vivido muy de cerca, en un cuartel, cómo ETA estaba todo el día intentando poner una bomba, cómo mi padre tenía que mirar los bajos del coche, cómo mi hermano tenía miedo cuando iba a trabajar, cómo amigos míos se han tenido que ir de España por amenazas de la ETA... No es una cuestión de izquierdas o derechas, es una cuestión de ética y dignidad. Y ahora resulta que dices una cosa y toda esta gente que defiende la libertad y el buenrrollismo son los más dictadores que hay y unos faltones. No sé qué está pasando -prosigue-, me da la sensación de que a una gran parte de España le parece bien todo esto del tema de ETA, estoy un poco perplejo, me parece vergonzoso. Y si ser de izquierdas tiene que ser ‘eso’, yo no soy ‘eso’, estoy en contra completamente de este Gobierno".

Además, añade: "Unas personas que se han tirado matando 40 años, ahora están en el Parlamento y formando parte del Gobierno. Quién sabe si el día de mañana los yihadistas montan un partido político y pactan también con Pedro Sánchez".