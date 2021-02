Tertulia: ¿Hasta dónde llegarán los desencuentros en el Gobierno de coalición?

El Gobierno a garrotazos. El independentismo afilando navajas. Y una nueva escena: Pedro Sánchez ha vuelto a llamar a Casado para cerrar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cero aplausos de la bancada socialista a las intervenciones de Pablo Iglesias. Carmen Calvo ha asegurado que no ha atendido al detalle... ¿han pasado de las disputas habituales al sabotaje? Parece que ya no son solo declaraciones de campaña las de Iglesias, como dijo la ministra María Jesús Montero. Hoy ha vuelto a cargar contra que España no es una democracia plena.

¿Sánchez e Iglesias arreglarán esta crisis o lo solucionarán con una pipa de la paz?

¿Es posible un tripartito de izquierdas en minoría con el PSC en Cataluña? Y ya que estamos en Cataluña... El ingreso en prisión del rapero Pablo Hásel ha provocado manifestaciones en su apoyo que han desencadenado en graves disturbios en Madrid y en Barcelona y otras ciudades de Cataluña.