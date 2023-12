El cuaderno de Chapu: "No sé si en la Constitución cabe la amnistía ni toda esta gente"

Hoy traigo las notas del puente de la Constitución, toda esa gente por la calle. No sé si en la Constitución cabe la amnistía ni toda esta gente. En la Puerta del Sol hay más gente que en Pedro Sánchez. Igual es que desde la pandemia se nos ocurren a todos las mismas cosas porque estamos sincronizados. De pronto a la gente le da por subir a ver la nieve, por ir al centro de Madrid a ver las luces de Navidad o por la fruta.

En realidad, nada de esto es nuevo, porque en 1962 ya se perdió Chencho y lo buscaban chenchoooo chenchoooo Si la Gran familia se hubiera rodado ahora, Pepe Isbert gritaría “Izan, Izan” porque los hombres son otros, pero el gentío es el mismo.

El informativo de la tele dota al gentío de una época fantástica y crea disgresiones muy divertidas como que se queje de que haya mucha gente gente que contribuye a que haya mucha gente. Señora, la gente le molesta, pero ahí sigue, siendo gentío entre el gentío. Todo el mundo muy agobiado, pero aquí nadie se va a casa.

A mí no me molesta la gente porque la gente me gusta. Hay gente, me digo, afortunadamente, aglomeración, ambiente, bulla, alegría, cola de trescientos cincuenta metros en Doña Manolita, seis filas para pedirte una caña, gente que te da en el tendón de Aquiles con el cochecito de niño: bien. Si no te gusta, basta ir a otro sitio en el que no haya nadie. Desde aquí escucho a la gente quejarse de la gente, sobre todo de Madrid, porque si hay mogollón en Tokio o en Nueva York, pues qué experiencia has vivido en la ciudad, pero en Madrid, un agobio, que no veas.