El cuaderno de Chapu: "Salvar a todos"

OPINIÓN EN LA BRÚJULA

Traigo las notas del día 18 del Estado de Alarma. Primero de abril. En Francia celebran el pescado de abril, nuestros santos inocentes. Entre los hombros, as niñas me han pegado un pescado de papel con celo y hago como que no me he dado cuenta. Aprils Fool Day. Esto que nos pasa a veces parece una broma. Dios mío, eres muy gracioso a veces.