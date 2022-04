El Norte de Lucas: La salvada de Sánchez en el Congreso antes de viajar a Marruecos

Llega al iftar Pedro Sánchez al que le ha invitado el rey Mohamed VI. Compartirá con él este especial momento en el que recuperan la comida y la bebida tras el Ramadán. Pero ha estado a punto de empañarse. El Congreso ha votado hoy a favor de un referéndum en el Sáhara a proposición de Unidas Podemos. Solo el PSOE ha votado a favor. "Intuyo que el presidente viaje a Rabat, algo tiene que ver", asegura Yolanda Díaz. A última hora ha salvado Sánchez el no tener que llegar a casa del que te invita con el estrépito en contra de tus amigos y vecinos.

El jefe de la política exterior de Europa, Josep Borrell pide más armas para Ucrania. Lo mismo que el ministro de Exteriores ucraniano. Les van a hacer caso aunque no lo vayan a hacer muy público. Rusia sigue acusando a Kiev de no querer la paz y estar sometido a la estrategia de EEUU. Rusia reconoce que está sufriendo bajas importantes en sus tropas en Ucrania. Es la primera vez que lo hacen.

Y reunión "muy cordial" entre Feijóo y Pedro Sánchez, pero "mucho menos fructífera de lo que me hubiera gustado", ha señalado el popular. Completaba la frase de guion Pedro Sánchez en su camino a Rabat que ha dicho que no a todo a Feijóo. No parece que afrontemos un nuevo tiempo de entendimiento.

Y lo de Luis Medina, que se llevó millones de euros en comisiones por mascarillas cutres durante la pandemia junto a su socio. Dice que todo fue legal, pero no piensa lo mismo la fiscalía.