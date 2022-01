Está el bono joven en marcha. La ayuda para jóvenes para alquiler de vivienda y cobren menos de 24.000 euros al año. Serán las autonomías las que se encarguen de gestionarlo y se estima que ayudará a 70.000 jóvenes. Una iniciativa plausible pero de nuevo una duda en el aire, ¿Va a llegar a quién lo necesita? Y otra, ¿No va a hacer que aumenten los precios como ha sucedido en otros países como en Alemania? Al haber más dinero para los alquileres, estos pueden subir. Hoy Cáritas ha alertado que el subsidio del Ingreso Mínimo Vital solo lo disfrutan dos de cada diez personas.

Las personas en exclusión severa superan los 6 millones de personas ¿No íbamos a no dejar a nadie atrás? Porque la lista es cada vez más inabarcable.

Y seguimos a vueltas con la reforma laboral. Isabel Rodríguez responde sobre la negativa de Oriol Junqueras en La Brújula a apoyar si no modifican una serie de cuestiones. Defiende que es una reforma que debe contar con el apoyo mayoritario especialmente con los que tienen más unidad y también con el principal partido de la oposición. Al Ejecutivo le queda Ciudadanos que se deja querer. Qué pena que la oposición no sepa apreciar las cosas chulis que hace el Gobierno. Lo dijo Yolanda Díaz. Hoy Isabel Rodríguez cambia el chuli por bonito. Pero no todo es tan bonito como le parece a esta corriente cuqui del Gobierno.

Del pollaboba al carapolla. Un concejal de Zaragoza en Común ha sido el que en mitad de un pleno ha soltado el calificativo. Qué simpático eh, alcanzar una concejalía para hacerte famosos por bocazas y soplagaitas.