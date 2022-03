El Norte de Lucas: "Putin entierra la diplomacia con paladas sangrientas pero Podemos sigue erre que erre"

Sigue Rusia machacando ciudades ucranianas. Bomabardea zonas fronterizas con Polonia y Rumania y a estas horas nos encontramos con una situación de fuego cruzado que da miedo. Después de que EEUU dejara caer que Rusia utiliza armas químicas, ha conseguido Moscú que se reúna el Consejo de Seguridad para ser ellos los que denuncien a EEUU y Ucrania por esa posibilidad. Hablan de una red de 30 laboratorios biológicos con experimentos muy peligrosos. Respuesta de EEUU, el riesgo es Rusia y la posibilidad de que utilice armas biológicas está en sus manos.

Acusación y debate sobre algo no demostrado y que no ha sucedido. En una guerra que tiene otros frentes que no son solo de sangre. La ciberseguridad y los ciberataques. Y siguen los combates en ciudades que se van destruyendo. Zelenski denuncia que se han bombardeado edificios residenciales y pide nuevas sanciones para que paguen por "esta guerra horrenda".

El Gobierno confirma que hará un nuevo envío de armas a las fuerzas ucranianas. Belarra sigue creyendo que a los rusos se les puede presionar mediáticamente. Rusia se ha negado al alto el fuego. Es posible que no hayan tenido noticias del encuentro en Estambul. La diplomacia la mató Putin y la sigue enterrando a paladas sangrientas pero Podemos sigue erre que erre. Y si están en contra, lo normal es que se vayan del Gobierno, pero no, ahí siguen.