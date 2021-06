El Norte de Lucas: "La peineta indepe a los indultos de Sánchez no permite albergar muchas esperanzas"

Juan Ramón Lucas comienza destacando que el Gobierno ha decidido bajar el IVA de la luz, "un indulto parcial al precio de la luz" para amortiguar, quizás, el anuncio de los indultos a los presos del procés.

"Una y otra vez ha venido diciendo que no podía bajarse el IVA de la luz, como dijeron que no se podía bajar el IVA de las mascarillas" y siempre haciendo responsable a Bruselas, pero parece que "hoy ya no hay reproches a Bruselas", apunta Lucas.

La generosidad de Sánchez parece no tener límites, tanto que "va a indultar a los presos del procés que quedan con cuentas pendientes". El presidente del Gobierno justifica los indultos aludiendo a la concordia y el corazón, pero parece que el mundo independentista "no quiere concordar".

Peineta colectiva a Sánchez

Durante su discurso en el Liceu de Barcelona, Sánchez ha sido increpado por un independentista alterado al que los indultos se le quedan cortos. "El independentismo no quiere concordar y ven en la Amnistía la única solución", apunta Lucas que señala, además, que los independentistas no solo le han hecho hoy la contra a Sánchez en Barcelona, también en Madrid, donde la plana al completo del independentismo (ERC, JxCat y la CUP) han presentado 200.000 firmas en favor de una ley de Amnistía para solucionar el problema catalán.