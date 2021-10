La Palma sigue viviendo en la angustia y el miedo. A esta hora termina el plazo para que los vecinos advertidos de desalojo abandonen sus casas, no sabemos si sin mirar atrás, pero con el devastador pensamiento de que probablemente no vuelvan a casa ¿Se imagina usted que no tuviera dónde regresar? Eso es lo que está pasando a muchas familias en La Palma.

El plazo para desalojar ha tenido más margen que otros de estos días pero el dolor sigue ahí, no saber cuando va a finalizar la emergencia, la agonía de no saber por dónde va a discurrir la lava, eleva enormemente la angustia y ansiedad de los vecinos. Mañana regresa a La Palma, Pedro Sánchez.

El presidente ha sido abucheado en el desfile nacional. Es un clásico pero ha servido a Pablo iglesias para arremeter contra la monarquía. ¿Qué tendrá que ver predicar con dar trigo? Pues para esa izquierda viejuna y desnortada que hoy vuelve a representar Iglesias, abucheos a Sánchez más aplausos al Rey, ergo la monarquía solo tiene apoyos en los contrarios a Sánchez. Ese es el razonamiento. Cada vez que tiene oportunidad de callarse y respetar con su silencio símbolos y liturgias de mayoría de ciudadanía, hay una izquierda agitadora para mover votos, pero en su contra y hacia Vox, ese sigue siendo su problema. El problema es de todos menos de Vox.

En la fiesta de hoy la ministra de Defensa ha elogiado la labor de los militares. Al igual que los miles de personas en Madrid aplaudiendo a la UME y a la patrulla Águila del Aire. Uno de esos aviones ha liberado un humo algo más amoratado del rojo de la bandera, algo que ha servido para chistes a la izquierda agitadora.