El Norte de Lucas: "El Gobierno y sus equívocos ¿No se podrían evitar?"

Se diría que el Rey de Marruecos marca la agenda de las relaciones con España, porque obviamente no es así. Pero hoy a iniciativa del monarca marroquí se ha suspendido la visita del titular de exteriores español José Manuel Albares y ha propuesto que se adelante la visita del presidente Pedro Sánchez, algo que naturalmente ha aceptado.

No tiene entonces sentido que vaya Albares unos días antes. Que se suspenda un viaje a oficial a instancia de nuestro país vecino pues da esa sensación. Se ha vuelto a la normalidad institucional con el control de fronteras, pero si la política son gestos no sería momento de hacer ver que esto es una relación de igual a igual... Para evitar equívocos.

También los podría evitar si explicara lo que para ellos nada tiene que ver con puertas giratorias con esa enmienda que consagra el ascenso de la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, al máximo cargo de su categoría. Suena raro blindar a alguien en el futuro para evitar que en el presente tenga tentaciones de corrupción. Sería bueno que el Gobierno lo explicara.

Como lo del gas. 30 euros es la cifra que propuso Belarra para el gas. Le desmintió gran parte del Gobierno y hoy es lo que han propuesto a Bruselas... Por qué no evitar equívocos. La UE se gasta 6.000 millones de dólares al mes en Rusia. Putin ha advertido que tendrán que pagar en rublos. No solo financia la guerra sino que se amortiguarán las sanciones. Europa no está por la labor y eso significa que pueden venir problemas.