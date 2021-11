Crece la Covid en Europa, el continente en que España vuelve a ser diferente, pero para bien… Con la pandemia machacando al norte de los pirineos y nosotros en la casa de piedra del tercer cerdito que construimos con la campaña de vacunación. No nos derriba el viento de la sexta ola.

Ni el de la historia cambiará de rumbo pese al lío que se ha hecho el gobierno con su agonizante Ley de Memoria Democrática, que tiene su guasa calificarla. La memoria es memoria. Ponerle adjetivos es una invitación a revisarla y eso siempre tiene intención de mentir u ocultar. Por mucho que haya hasta un ministerio con ese nombre. El gobierno necesita a los republicanos independentistas -negación terminológica absoluta del espíritu de la transición- para sacar adelante su ley de memoria democrática, la que sustituye a la de memoria histórica. Pero como los republicanos independentistas pretenden que ese espíritu de la transición esté muerto y que la historia debe revisarse, exigen que la ley de Amnistía del 77, que liberó a cerca de 4.000 presos políticos del franquismo, quede muerta para poder reencontrarse con los criminales del régimen y reparar a sus víctimas.

Ayer el Psoe anunció una serie de enmiendas a la ley que satisfarían a los republicanos. Reinterpretaremos lo dicho por la ley de amnistía. Pero salió Rufián a decir que aquello eran parches. Hoy ya la cosa ha descarrilado definitivamente y por eso el gobierno ha reconocido que un poco sí engañó… que aquello que vendió de que se reinterpretaría la ley para ajustarla al derecho internacional y así resarcir más a las víctimas, pues no era exactamente una novedad. El ministro Bolaños se lo ha dicho clarito, hoy sí, a Alsina en Más de uno: "Ningún cambio. Se va a hacer lo que se puede hacer desde 2002. El régimen legal en España es el mismo desde 2002".

Ayer el partido socialista vendía otra cosa, me parece a mí… "Establecer un nuevo marco para dignificar la realidad de las víctimas". Esto del portavoz socialista Héctor Gómez fue antes de que saliera Rufián y mandara parar.

Hoy ya no hay ni compromiso ni, por ello, ocultación. Nada iba a cambiar. Nada va a cambiar. Tiene el socialismo mucho peso, mucha alma y no poca historia en el impulso de la Transición. Dice Podemos que sí, que hay cambio…Enrique Santiago que se acaba con la impunidad de los crímenes del franquismo. Pero ya acaba usted de escuchar al gobierno.

Se liaron, y hoy rectifican. En la gatera pueden dejarse los pelos y la carne de su ley de memoria con calificativo, democrática, si es que Esquerra o el grupo de últimos auxilios de la España que no quiere serlo, no cambia de idea y vuelve al pragmatismo del que siempre tira cuando cree que ya no puede ordeñar más.

La amenaza del COVID en Europa

España está sorteando la sexta ola con más solvencia, mucho más, que el resto de Europa, sobre todo el centro que se está pensando -en ello anda Austria- volver al confinamiento…Aquí algunas autonomías, como la Valenciana quieren poner aún más barreras que la que eficazmente, aunque no ilimitadamente como dice Ximo Puig, mantienen a raya la sexta ola que se enseñorea por el norte. Pasaportes covid o certificados para acceder a locales, se manejan en despachos autonómicos…en alguna incluso, como los de Aragón, se clama por un certificado nacional. Rondamos los 100 por cien mil habitantes, pero conviene seguir levantando barreras…

"Hemos tenido que meter fuego para que Madrid se fije en nosotros". El alcalde de la gasolina, el gaditano Kichi, antisistema en el sistema del gobierno municipal gaditano, retrataba así, no completamente desprovisto de razón, la vigencia informativa del conflicto del metal en su ciudad y puerto. Es llamativo que se ponga a gobernar la trinchera , que flamee la antorcha del incendio, o al menos me lo parece, porque mi interpretación de la realidad pasa por que las instituciones busquen o propicien el acuerdo, por mucho que entiendan razones de parte…que las tienen, que las hay, pero no alentar el conflicto y ponerse de un lado cuando la revuelta, aparte del ruido y la propaganda, no será la solución si no se aboca al diálogo. Y es en esa fase donde debería estar el ayuntamiento, no en la anterior de la quema y la violencia.

Pero quizá me equivoque y me esté quedando en la superficie, en la epidermis, en la estética a veces tan brutalmente literaria como lo es la imagen que hoy trasladaba de la actuación mafiosa del régimen cubano el disidente Yunior García Aguilera

Palomas decapitadas. Mafioso. Y literario. Pero tremendo. Y cuidado con las imágenes, cuidado con las miradas imprecisas, cuidado con analizar las cosas con la perspectiva inadecuada. El propio García Aguilera, exiliado a la fuerza e intuyo que en su día no muy lejano a la revolución, ha dicho algo muy interesante como mensaje para quienes siguen viendo a cuba como lo que no es.