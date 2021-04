El Norte de Lucas: La exhibición impúdica de Pedro Sánchez

Miércoles de vacunas y sacar pecho. Se me antoja que lo que hoy ha llevado al Congreso el presidente del Gobierno se acerca más a una exhibición impúdica que digamos a una admisible exageración gubernamental. "Jamás en la historia de España se había actuado con semejante contundencia para a aminorar una crisis", ha asegurado Pedro Sánchez. Sacar pecho en estos momentos "se me antoja un exceso de mal gusto", reflexiona Lucas. Se añade que a un mes de que finalice el estado de alarma y ha confirmado Sánchez que la intención es no prorrogarlo. Joan Baldoví de Compromís, vuelve a insistir en que las comunidades no tienen herramientas para controlar la situación.

El Gobierno central debería asumir el mando como se ha hecho en Alemania o en Francia. Aquí pesa más la política del corto plazo, tanto que se ha colado en la política electoral la covid. Desde Bildu, socio del Gobierno, acusan al Ejecutivo de usar "algo tan serio como las medidas para frenar el covid, como arma electoral para ganar votos en Madrid. No solo es irresponsable es insultante", ha asegurado Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu en el Congreso.

Los candidatos a Madrid

Puedes ser que Ayuso acapare mucho en las elecciones para Madrid, reflexiona Lucas. Y Pedro Sánchez hace lo mismo pero no es el candidato, añade. Y hoy la que ha pedido explicaciones por el caso Plus Ultra, es Inés Arrimadas. Explicaciones que una vez más no han dado desde el Gobierno. La cuestión central es el modo en el que se gestionan las ayudas por parte del Gobierno a empresas que han sufrido en la crisis.

Mientras la Unión Europea ha anunciado la compra de 50 millones de dosis de vacunas. Además lanzan un mensaje directo contra AstraZeneca, aludiendo a que compran vacunas que sí han demostrado su tecnología.