El Norte de Lucas: "Casado centrista y celoso de sus principios; Ayuso cerrando la puerta al pacto con "el sanchismo"

Veinticuatro tripulantes han naufragado en el mar de Terranova en Canadá con resultado de 7 marineros muertos, tres con vida y trece desaparecidos. Había mal tiempo y la situación era compleja. El barco tiene base en Marín dónde hoy están conmocionados, como ha reconocido la alcaldesa Marina Ramallo. Cada incertidumbre es un nuevo dolor para las familias.

Desde el Partido Popular diferentes corrientes. Casado habla de límites para pactar, "nuestros principios son nuestras condiciones", le ha lanzado a Vox. Mientras tanto, Ayuso cierra la puerta a Psoe: "Mi recomendación es no pactar con el sanchismo". Pedro Sánchez ha pedido explicaciones y quiere que expliquen que si consideran que "la ultraderecha es un peligro para la democracia, a lo mejor nos podemos entender". El argumentario está claro, en el PP dicen que mantendrá sus principios: "Igualdad social, laboral, de oportunidades, entre hombres y mujeres", señalaba Mañueco.

Dice Putin que no quiere la guerra y su ministro de exteriores que decir que iban a iniciar una invasión es "terrorismo informativo". No parece que vaya a suceder, no deja de apretar occidente, y Borrell recuerda que no interesa a nadie ni las sanciones ni las guerras.