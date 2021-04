El Norte de Lucas: "Las amenazas salen del debate porque ya no tienen rédito político"

"Hoy toca serenata de encuestas. Es el último día en el que la ley permite difundirlas. La melodía previa a la apertura de urnas: a veces inaudible y otras define compás y frases. La victoria clara de Isabel Díaz Ayuso. El incremento de Más Madrid, la caída del PSOE y la desaparición asamblearia de Ciudadanos están en todas las quinielas" , comienza el director de La Brújula, Juan Ramón Lucas, su reflexión. "Ganará Ayuso, pero aún queda debate", advierte Lucas. Ya salen del "debate", sin embargo, las amenazas: "tan poco rédito político le han debido ver".

Lucas subraya el manifiesto por la concordia y la convivencia que ha prersentado hoy Edmundo Bal y que Inés Arrimada ha tildado de "arma de convivencia". "En el folio hay un desolador paisaje de firmas en blanco", apunta el periodista. Mónica García de Más Madrid ha señalado que el manifiesto es de "sentido común" pero ha girado las tornas y le ha pedido a Bal que se lo envíe a Begoña Villacís, a quien considera "rehén de la ultraderecha".

Vacunas de AstraZeneca

"Aún no sabemos si los menores de 60 años recibirán la segunda dosis ni tampoco nada sobre la cepa india, Darias no ha querido todavía hablar de ello", señala Lucas. Juan Ramón Lucas critica las palabras de Montero sobre el "yo invito y tú pagas" que ha dedicado a Andalucía y califica de falacia "y ella lo sabe" su confusión entre "presión fiscal" y "recaudación". "No es verdad, y lo sabe, el ejemplo está en Madrid, que ha bajado sus impuestos en 2004 y hoy recauda más que entonces: 100 millones más que el añ o pasado pese a la COVID", ilustra Juan Ramón Lucas. "Bajar impuestos no baja la recaudación, puede incluso conseguir que se recaude más", remata.