El Norte de Lucas: La Justicia le chafa a Sánchez su "performance"

Lo tenía todo preparado. Era el gran día del comienzo de un nuevo tiempo de recuperación, solidaridad y luminoso futuro. Pedro Sánchez contaba con inundar noticiarios, redes sociales, webs informativas y mañana periódicos con el nacimiento de una nueva era.

Y se yergue como el cambio que España necesita para los próximos tres años, que son los de la Legislatura santista, con setenta y dos mil millones para hacer la revolución tecnológica.

Pero hete aquí, hete aquí que la rueda de la justicia, como una ruleta que deposita labora en el número que no debiera y a la fecha contrapié, le chafa la performance o al menos le priva a Sánchez de gran parte de su protagonismo, al catapultar a su pesar a Iglesias al primerísimo primer plano a cuenta de maldito chip prodigioso del teléfono de la señora Abusaran el juez García Castellón, que es el de la Kitchen, lo que resta vigor argumental a lo de la persecución ideológica que ha vuelto a airear otra vez el levísimo Garzón. El juez García Castellón ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que investigue a Iglesias por denuncia falsa descubrimiento y relación de secretos y daños informáticos. No son delitos menores los que Iglesias enfrenta ahora y los que buscará en su día explicar en un afán paterno machista de preservar a su colaboradora. Yo no sé si usted se acuerda.

Imagínese lo que supone para una mujer de veintipico años saber que esas fotos íntimas suyas acaban en manos. Tengo que diario de Eduardo Inda de Villarejo. Yo examino el contenido y veo el contenido de lo que hay, de lo que hay ahí. Y tomé una decisión que es no someter.

Bueno, pero es ahora mismo. Todavía no está imputado. Pero en fin, veremos lo que sucede si hay esa petición que acabamos de la que acabamos de dar cuenta. Cómo ve usted la oposición? Ha tomado la presa por el cuello el PP y algo más suavemente, a la espera de acontecimientos ciudadanos. Pero en ambos casos invitan a Iglesias a releer el código ético de su partido en Podemos. Lo de siempre es un ataque interesado y en el Gobierno lo de siempre también. Respeto a la justicia. Eso sí, con un matiz. Apoyamos a Iglesias, dice Montero.

No se crea la ministra portavoz. Exactamente lo mismo le ha dicho Pedro Sánchez, casi con las mismas palabras a un grupo de periodistas a punto de embarcar a Argelia. Por tanto, todo bien. Mientras a pie de obra en la calle la COBIT hoy con datos algo más bajos de contagios diez mil cuatrocientos setenta y seis muertos, que son mucho menos que los doscientos y pico de allá. También en Madrid, según Sanidad, descienden los casos, en concreto en un doce coma cinco por ciento. Lo que sube. Entre tanto, es la melodía disonante en el propio Gobierno madrileño. Esto ha dicho el vicepresidente Aguado, que es de Ciudadanos, pero a esta hora sigue siendo el número dos de la silente Ayuso. Las cosas van mal.

O sea que en mi gobierno también es mi gobierno el de Madrid. No el PP. Burras de mejora cuando estamos como estamos. Pues qué consecuencias tiene esto y cómo estamos. Lo sabe muy bien Cáritas. La verdad es que lo que hoy nos ha contado Estremeces son consecuencias palpables de la pandemia como impulsora de una situación ya existente, pero agravada precisamente por la COBIT. Hay casi tres millones de personas en España, tres millones de personas en España que trabajan pero siguen siendo pobres.

Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas Nos encontramos ante un mercado laboral y una concepción del trabajo que no es capaz de asegurar a un elevado porcentaje de la población ocupada. El derecho a un trabajo decente y que como consecuencia, esta población ve vulnerado su derecho a la vivienda y su derecho a otras necesidades básicas, sin que los sistemas de protección del Estado y de las administraciones públicas sean capaces de estar reaccionando con la flexibilidad y con la nación que la realidad actual nos requiere.

Hace un poco más de diez años después de leer un trabajo de Francisco Martínez Mofetas es como JICA. Es como completar una historia que empezó hace mucho tiempo a principios de los 90.

Era una historia con final fantástico.

Bueno, pues hoy la Academia Sueca ha descolgado a Mojica, eterno candidato al galardón que, como ha dicho él, ya no volverá a tener para su alivio. Periodistas en la puerta de casa cada mes de octubre. Bien, esta noche le tendremos en La Brújula. Conversaremos con él en esta edición que transcurrirá en gran parte por la web y aplicaciones de Ondacero y que va a discurrir por el territorio de lo digital con el Internet que vigila y nos fuerza a decidir no siempre nuestro beneficio. Los apoyos psicológicos que están necesitando no pocos profesores en estos tiempos duros, o las quejas de los empresarios por los cierres que afectan a más de quinientas localidades españolas y mucho más. Empieza la brújula. Vengase.