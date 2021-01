El cuaderno de Chapu: “Los Tiriritrump”

Tengo la sorpresa dada de sí. Se he ma hecho holgura en el asombro, pero ver a una cuadrilla de tarados pudieran asaltando el corazón de la primera democracia del mundo me parece demasiado. El peligro de la democracia liberal es creer que no hace falta defenderla porque siempre va a estar ahí y como el sol que sale por el Este, como la fuerza de la gravedad, y de repente te preside el congreso de los Estados Unidos un estríper disfrazado de ‘Tatanka’.

La revolución del pueblo... Toma pueblo. Por los pasillos de las democracia liberal se pasean grotescos, estrafalarios, fantasmales bestias del populismo de disfraz de los chinos, de selfie con el escudo, de soflama de Facebook y tipo de chirigota de Visegrado, ‘Los tirititrump’. Solo los muertos parecen de verdad.

Me queda una brizna de estupor para ver a al independentismo y a la izquierda podenca condenar enérgicamente el apreteiton, el rodea el Congreso y en general, lo que ellos mismos intentaron. Cómo aplaudían a los que cercaron el parlamento en 2016 por lo que Errejón llamaba “el fraude del Congreso”. Ahora le llaman el fascismo. Allí estaba yo con un cuaderno en la mano. Lo que hubiera dado por un casco. Me dieron una pedrada en el pie que aún me duele cuando va a llover.

Cae la noche sobre el Trumpismo con solemnidad fría de muerto. A ver qué hacemos con Donald. Lo mejor va a ser pactar los presupuestos, rebajar el delito de sedición y, si lo meten en el maco, se le indulta.