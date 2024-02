Los productores de Plátano de Canarias piden igualdad de condiciones en el mercado tras un 2023 crítico

En una semana protagonizada por las movilizaciones y protestas en el sector del campo, también se ha conocido que Plátano de Canarias ha batido un récord en comercialización y producción, logrando un hito pese a tratarse de un 2023 crítico para los productores. Y es que el pasado año ese volumen histórico no se ha traducido en ganancias: no se corresponde con las toneladas de fruta recogida, dejando su valor por los suelos y habiendo otros factores que inciden en que 2023 haya sido el peor año para productores desde 2001.

"Combinado con un incremento de costes de producción en cultivo y exportación, se ha tensionado la oferta y la demanda, y los precios han sido bajos en un contexto de incremento de costes", asegura Sergio Cáceres, gerente y director de marketing de Plátano de Canarias, que también subraya que "no ha contribuido el tiempo, con temperaturas de grado y medio superiores a 2022". Esto ha provocado un coste más elevado en la producción que a su vez ha ido acompañado de un descenso en el precio.

Piden igualdad de condiciones en el mismo mercado

Pero si hay algo que juega en contra de los intereses de los productores de Plátano de Canarias es la competencia desleal. Sergio Cáceres afirma que es muy importante "poder lograr una igualdad de condiciones en un mismo mercado": "Para las categorías de una fruta, sea plátano o banana, en mercado europeo o español, hay que intentar que todos juguemos con las mismas cartas y condiciones de producción".

Estas condiciones no se producen y las medidas adoptadas por la Comisión Europea siguen siendo "insuficientes" para los cultivadores canarios, que se quejan de falta de coherencia entre la política agraria y la comercial. "Tenemos normas de comercialización de frutas en el que los criterios de las mejores categorías son puramente estéticos, en el que lo que prima y para obtener el mejor precio es tener la mejor apariencia", cuenta Cáceres, a lo que añade que "lo que importa está en el interior" y "lo que te comes": "Es inevitable en la fruta, que es de la naturaleza y lo más sostenible no es perfecto".

Así, cuando todas las frutas aparecen apiladas, siendo todas las piezas prácticamente calcadas sin presentar daños, señalan que cabe sospechar de la sostenibilidad de su producción. Esto nunca ocurre con el Plátano de Canarias.

Un 2024 que comienza con los mismos problemas para los productores

Plátano de Canarias alcanzó el mayor volumen de comercialización de su historia en España, con 440 millones de kilogramos vendidos. Considerando el valor del mercado del plátano y la banana en España durante el año pasado, éste ascendió a 1.347 millones de euros. De esta cantidad, 900 millones de euros correspondieron al plátano de Canarias, mientras que 447 millones de euros corresponden a la importación de banana.

Para este año 2024, los productores canarios cuentan con los mismos problemas que en 2023. A los costes se unen los altos niveles de producción tras un invierno especialmente cálido en el archipiélago, con más de dos grados de lo normal en la temperatura media en enero.

Por último, cabe recordar que el plátano aporta anualmente más de 500 millones de euros a las islas y da trabajo a más 12.000 personas de forma directa y 5.000 indirecta.