El monólogo de las ocho: "Ximo Puig ha hecho añicos todo el argumentario del Gobierno sobre las bajadas de impuestos"

Está siendo un año horripilante para Shakira, desde luego.

La historia es que la Fiscalía la ha acusado de fraude fiscal y le ha propuesto un acuerdo para no ir a juicio que ella ha rechazado. Ahora una juez de Esplugas de Llobregat la envía al banquillos de los acusados y la Audiencia de Barcelona tendrá que fijar una fecha para la vista oral.

Se enfrenta a una petición de 8 años y 2 meses de cárcel y a una posible multa de casi 24 millones de euros. Que tenga cuidado porque a ella no va a haber 4.000 almas puras que le pidan el indulto.

Está acusada de defraudar unos 14 millones de euros del impuesto sobre la renta y del impuesto de patrimonio, porque decía que residía en La Bahamas cuando residía en Barcelona. ¿Y cómo supo el fisco que vivía en la Ciudad Condal y cómo pretende demostrarlo? Pues porque la habían seguido a clases de Zumba, a clases de francés, a la peluquería… Vamos, que se lo han tomado muy en serio.

Oigan, 8 años de cárcel le pido, por eludir el pago de un dinero que legítimamente se ha ganado. Para que luego vengan los que dicen que aquí nadie paga por lo que hace, que ya veremos si lo ha hecho.

En una sola mañana, en un par de horas, Ximo Puig ha hecho añicos todo el argumentario del Gobierno sobre las bajadas de impuestos. Porque la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, se suma a la ofensiva fiscal de Andalucía, Madrid, Murcia o Galicia y bajará los impuestos a las rentas inferiores a los 60mil euros, que son la abrumadora mayoría.

Hombre, no deja de ser una armonización. A ver, ya hay siete comunidades que han anunciado rebajas en el IRPF autonómico: Andalucía, Madrid, Galicia, País Vasco, Murcia, Castilla y León y ahora la Comunidad Valenciana.

No deja de ser una armonización fiscal, solo que en la dirección exactamente contraria a las el Gobierno predica cuando demoniza las bajadas de impuestos como si fueran una política liberal-canibalista.

Por otro lado, no deja de ser curioso que hoy anuncie una bajada de impuestos quien hace cuatro días, cuatro días, proponía castigar a las comunidades que lo hicieran

De esto hace cuatro días, escuchen.

4 días, esto por ahora sólo se lo permitía Pedro Sánchez. ¿Y ahora cómo se defiende Ximo Puig?, pues hace una curiosa distinción entre el populismo fiscal y el progresismo fiscal. El encarnaría lo segundo, claro, y los otros, el primero

Verán como no es el único que suma a la ofensiva fiscal. Verán como otras comunidades del PSOE se suman a la armonización fiscal a la baja que arrancó en Madrid y siguió en Andalucía. Por lo pronto, si escuchan con atención y un poco de malicia a Javier Lambán ya pueden suponer que la siguiente en anunciar una bajada de impuestos es Aragón.

Y alguno más, alguno más. Verán como una quijotesca comunidad de cuyo nombre no quiero acordarme será la próxima. Ahora, ¿cómo le sienta esto al Gobierno? Que los propios barones socialistas le contradigan y destrocen su argumentario sobre política fiscal. Pues ya se lo pueden imaginar ustedes y de hecho se lo van a tener que imaginar, porque cinco veces le preguntaron a la portavoz Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros y lo máximo que le han sacado ha sido esta reflexión en abstracto. Con lo concreta que sabe ser cuando quiere…

Aún así, a pesar de la abstracción, han escuchado la crítica velada. Si se recortan impuestos habrá que pensar de dónde recortar, dice la portavoz. De forma mucho más directa se ha expresado la ministra de Hacienda. En una entrevista en Onda Madrid María Jesús Montero ha expuesto que no comparte la iniciativa de Puig.

Sí ha expresado una opinión clara y rotunda el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López. Clara, rotunda y breve.

No le gusta, a Patxi López. Que insisto… yo ya sé que me pongo muy pesado con estas cuestiones biográficas… pero Patxi López fue lehendakari de los vascos en otra vida y entonces no se le veía tan receloso de la autonomía fiscal de las comunidades, al menos de la suya.

Algunos disgustos más se llevará Patxi López. Y la razón es bastante sencilla. Page, Lambán, Vara… todos tienen encuestas… y ven cómo se aproximan las urnas como si caminaran hacia el cadalso, porque Sánchez los va arrastrando a todos hacia una derrota más que previsible y quizás ha llegado la hora de sacudirse la tutela federal y tratar de salvarse por sí mismos. Verán.

Rusia están contando los votos del referendo de anexión de Donets, Lugansk, Zaporiya y Jerson…

DAH es sí en ruso. Todo sí. Dah. Ahí lo tienen, esto va a ser un arrase… A ver, la calidad de la farsa es ínfima pero eso da igual, Vladimir Putin ni siquiera ha querido guardar las apariencias y ha convocado una pantomima para poder salir por la televisión y declarar la anexión de estos territorios ucranianos.

A ver, los medios rusos han anunciado los resultados provisionales del escrutinio, con un balance de votos a favor del 'sí' a la anexión superior al 97%.. Ahí lo tienen, casi unánime. Así que, consumada la farsa, hoy mismo podría presentarse un proyecto de ley en ese sentido ante la cámara baja, de cara a una adopción al día siguiente en una sesión extraordinaria.

Mientras tanto los rusos siguen huyendo del reclutamiento. Los números son mareantes. Sólo en Georgia, eh, Solo en Georgia unos 40 mil rusos ha intentado entrar. Esto es ya algo histórico. En esta guerra el invasor tiene una crisis de refugiados. Esto seguro que ha ocurrido pocas veces en la historia.