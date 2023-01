El monólogo de las ocho: "Un tanque no combate solo y requiere de otros importantes recursos humanos y bélicos"

Ahora les hablamos de los Leopard y los Abrams que partirán a combatir en suelo ucraniano. Pero antes les voy a contar una historia. La noticia más espectacular del día tiene una relación lateral con la guerra y nos lleva hasta Miranda de Ebro.

La actualidad circula a tal velocidad que puede que hayan olvidado que un día muy reciente nos sobresaltamos con la noticia de que varias cartas con material pirotécnico habían sido enviadas a distintos lugares sensibles de España. Entre ellos la Moncloa o la Embajada de Ucrania en Madrid.

Esto puso en alerta a las autoridades, al ministerio del Interior y a las fuerzas de seguridad. Hace tan sólo unos días, 'The New York Times' se ocupaba del asunto y aun consiguió aumentar nuestra preocupación. Su información nos decía: "Las autoridades estadounidenses y de varios países europeos creen que la inteligencia militar rusa ordenó al grupo ultraderechista llamado Movimiento Imperial Ruso".

Hoy 'The New York Times' fue desmentido por el Diario de Burgos. Con un titular aún más inverosímil, ya verán, pero es que la verdad no tiene por qué ser verosímil.

El Diario de Burgos informaba de que: "Arrestan a un jubilado de Miranda por el envío de cartas bomba". Bueno, esto de bomba era lo único exagerado del titular. Era material pirotécnico. Las bombas tienen otra entidad.

Ese señor ya ha sido trasladado a Madrid. Un jubilado. Y eso que le han subido la pensión un 8,5%. Imagínense si no se la revalorizan.

Bueno, la cuestión es que se ha montado una operación fabulosa para detenerlo porque las fuerzas de seguridad preferían no hacerlo en su casa. No fuera a ser que guardase material peligroso. Entonces lo hicieron en plena calle, con un fenomenal despliegue de Fuerzas Especiales. Y el hombre, que no se lo esperaba, pues le ha dado un arrechucho y han tenido que entenderlo.

A ver, la principal hipótesis, diríase que la única es que no es un hombre en sus cabales, claro. Trabajaba en el Ayuntamiento de Vitoria, se jubiló, se fue a vivir a Mranda de Ebro y empezó a enviar cartas con material incendiario. Él es el único sospechoso de todos los envíos realizados entre noviembre y diciembre de 2022,

Buenos tardes, reciba nuestra bienvenida a la Brújula si se incorpora a esta hora a la Brújula de Onda Cero. Hoy hay dos partidazos de la Copa del Rey así que comprenderán que a las 8 y media le cederemos el micrófono al Radioestadio de Edu García. Pero en esta media hora les contamos las noticias y así se puede dedicar al fútbol bien informado.

Esta misma tarde han mantenido un multiconferencia los principales líderes de la coalición internacional que está ayudando a Ucrania en su lucha contra el invasor. Esto es lo que llamamos por resumir el mundo libre. En esa conversación se encontraban Joe Biden, Olaf Scholz, Emanuele Macron, Rishi Sunak y Giorgia Meloni. ¿Pedro Sánchez? No. Pedro Sánchez no. Esta tarde estaba jugando una partida de ajedrez, con esta jugadora brava que se ha exiliado de Irán para no utilizar velo. De la petanca al ajedrez.

Bueno, en esa llamada los líderes occidentales han hablado sobre la delicado operación que acaba de ponerse en marcha. Harán llegar sus carros de combate a Ucrania para tratar de desequilibrar la guerra. Después de que ayer, The Wall Street Journal adelantase que la superpotencia va a vencer sus reticencia y aportará sus carros Abrams para ayudar al ejército ucraniano, el presidente de Estados Unidos ha comparecido esta tarde para anunciarlo a sus ciudadanos.

Y junto al de Biden, el otro testimonio del día es el del canciller alemán Olaf Scholz, el otro actor fundamental que ha vencido sus reticencas para enviar su carros a combatir en suelo ucraniano

Ya existe la unidad internacional que era necesaria para el envío de armamento pesado a Ucrania, ahora ya solo falta que exista unidad en el Gobierno español, porque al anuncio de que España se sumaría a sus aliados y enviaría carros de combate a Ucrania ha desatado la habitual retahila de topicazos pseudopacifistas del socio Podemos.

«No se entendería que estuviéramos en otro lugar» decía Félix Bolaños en un desayuno informativo, contestando a todos sus socios que ahora piden frenar a Putin con el flower power.

Luego Bolaños ha emplazado a las explicaciones de la ministra de Defensa y el anuncio de Margarita Robles no se ha demorado. Claro, ahora Robles tiene que argumentar por qué los carros que hace tan solo unas semanas estaban en tan mal estado que no podían entrar en combate ahora sí que pueden estar listos y a disposición de las tropas ucranianas.

En cuanto a la oposición de Podemos… se ha expresado en los términos habituales. Ustedes dense cuenta de que si fueran ciertas todas las admoniciones de Podemos Ucrania tenía que haberse rendido y con ella todo el mundo libre, el mismo día en que el primer soldado de Putin puso un pie al otro lado de la frontera. Ione Belarra es ministra del Reino de España.

Esta es una operación no exenta de dificultad, de riesgos y de incertidumbre. Ayer hablábamos con el teniente general en la reserva Gan Pampols. Un hombre experto en el teatro de operaciones de la guerra y nos describía todas las comprensibles prevenciones que existían para el envío de los Leopard y los Abrams. Son razones sobre todo logísticas. Un tanque no combate solo y requiere de otros importantes recursos humanos y bélicos.

Es de celebrar que al menos el intento de boicot a Ayuso en la Universidad haya propiciado al menos un par de raptos de cordura en el Gobierno después del papelón de ayer… que osciló entre el silencio, la complicidad y el aliento de estos que fueron a llamarle asesina y cucaracha. Después de decir que iba provocando, hoy al menos dos ministros han tenido una respuesta a la altura .

Esta voz es la de la vicepresidenta Nadia Calviño en Espejo Público de Antena 3. El otro fue el propio Félix Bolaños. Claro que esto deja algo descolocados a todos los oficialistas entusiastas estos que andaban teorizando acerca de lo saludable que es reventar actos en la Universidad al grito de «fascista estás en nuestra lista».

Por cierto que ahora Más Madrid propone a esta alumna de discurso cercano a melopea y prosodia espasmódica que se utilizó su intervención par criticar a Ayuso, como hija predilecta de Móstoles. De verdad, déjenla en la paz. Que utilizarla de esta manera no es más que hacerle daño. No sean oportunistas pero sobre todo no sean tan torpes.