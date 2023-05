El monólogo de las ocho: "Sánchez en Zaragoza justo cuando las encuestas indican que Aragón podría ser del PP"

No hay otra noticia más importante que la lluvia que ha caído en Andalucía. Por infrecuente y por necesaria. Ha llovido al fin en lugares como Sevilla, donde los sevillanos no daban crédito a lo que estaban viendo. Los sevillanos se dividen hoy entre quienes creen que está lloviendo una pechá y quienes lo miden como una jartá. La cuestión es que el ayuntamiento ha tenido que cerrar los parques por la tormenta y el aguacero está complicando mucho la vida en la ciudad pero es una bendición para los agricultores. La última vez que llovió en Sevilla fueron cuatro gotas el 22 de abril, pero fue una lluvia de esas ridículas, de puro calor que hacía, lo de hoy ya es serio. Y es noticia porque la situación es desesperada, este año sólo ha llovido 12 días en Sevilla capital.

Como se suele decir, no siempre llueve a gusto de todos, no vendría nada mal que cayera un aguacero que ayude a sofocar el incendio en Pinofranqueado, en el corazón de las Hurdes, donde permanece fuera de control y avivada por fuertes ráfagas de viento. Ahora conectamos con Extremadura para conocer la última hora pero ya les anticipo que hay pocos motivos para esperanza, porque no está previsto que llueva, porque el viento no cesa y porque los equipos de extinción se topan con una orografía escarpada y que hace muy difícil su trabajo. Se avecina una temporada de incendios que pinta devastadora, porque confluyen todos los factores para alimentar el fuego.

Hoy termina el plazo para solicitar el voto por correo para las elecciones del 28M y Melilla acapara el 20% del total nacional del voto por correo. ¿Cómo es posible? Pues la Policía no se lo explica, ni la delegación del Gobierno. ¿Qué ha pasado? ¿Que a todo Melilla le ha dado por votar por correo? Las solicitudes se han disparado hasta las 11.002, más del doble que hace cuatro años. En el voto por correo estaría juego con estos datos un tercio de la asamblea de Melilla.

No termina ahí lo raro. Hasta ahora, había que identificarse para solicitar la documentación de voto por correo, pero no para entregar después el sobre con la papeleta en Correos. Lo que se sospecha es que eso es lo que estaban aprovechando las redes de compra de voto para alterar el sufragio. Sobre todo después de que se decidiera que también se iba a pedir el DNI a la hora de entregar el sobre con la papeleta y que a partir de ese momento se vaciaran las colas en las oficinas de correos. La Junta Electoral de Zona ve todo esto como una anomalía solo explicable por las irregularidades que se pudieran estar cometiendo y el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ha abierto diligencias previas por presunto fraude electoral a instancias de la Policía Nacional.

Las distintas formación están señalando a Mustafá Aberchán, de Coalición por Melilla, que ya estaba condenado por compra de votos en 2008 y que estaría tratando de retrasar los comicios para poder presentarse. Este promete ser el culebrón de estas elecciones. Hoy Pedro Sánchez está en Zaragoza. Justo hoy los tracking electorales indican que Aragón podría caer en manos del Partido Popular, lo que sería para el PSOE catastrófico. No sé si le acompañará en este acto Javier Lambán después de las últimas críticas vertidas por el barón aragonés.

Una de las imágenes de la campaña tenía lugar en la carpa de Onda Cero en Santiago de Compostela y son los arrumacos de Yolanda Díaz y Borja Sémper.