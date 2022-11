Tras una de las semanas más convulsas de la legislatura Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se han enfrentado en el pleno del Senado. Es tal cantidad de escándalos abiertos que lo difícil era no hacerse batiburrillo. La ley del sí es sí, el delito de sedición, la malversación, las cesiones a Bildu por los Presupuestos, Marlaska… lo difícil para la oposición era elegir sólo un tema así que Feijóo ha optado por una impugnación total del Gobierno.

Pedro Sánchez ha optado por la habitual estrategia de hacerle la oposición a la oposición, en lugar de contestar a alguna de las preguntas que le lanzaba Feijóo. Fue un pleno caliente, sin duda. Quizás el enfrentamiento más ruidoso entre ambos. Sobre la crisis provocada por la ley del sí es sí, esta es toda la respuesta que ha ofrecido Sánchez.

Moción de censura

Ahora que la noticia es que Feijóo no va a presentar una moción de censura, porque sabe que la tendría perdida. Hay quien se lo reclama, tanto Vox como Ciudadanos se lo han requerido y por eso sobrecompensa con una proclama de autoridad con la que pretende descartar cualquier rastro de resignación.

El objetivo de una proclama semejante es hacer una exhibición de liderazgo. Seguro que porque sabía cuál iba a ser la acusación principal que Sánchez iba a esgrimir contra él. La de que es un juguete en manos de unos poderes oscuros conservadores, que serían los que han impedido que se cerrase un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Hasta sacó el periódico, Sánchez, y lo enseñó a la cámara desde el escaño, como si el PP se gobernara a golpe de rotativa.

Pero esto que ha ocurrido en el Senado es dramaturgia… Y la política tiene que tener su teatralidad y su escenificación… pero lo importante estaba ocurriendo en otro sitio. En otra Cámara concretamente. En la Cámara Baja, en el Congreso.

De acuerdo, la de los Presupuestos siempre fue una negociación difícil y en demasiados casos obliga a hacer algunas cesiones embarazosas a los nacionalistas. Siempre tuvo algo de bazar. Siempre tuvo algo de subasta. Y lo han hecho todos los gobiernos. De acuerdo.

Presupuestos Generales del Estado

Pero lo que el Gobierno ha hecho con estos Presupuestos nunca había ocurrido. Nunca se había negociado con cuestiones tan delicadas. Esto empezó con la derogación del delito de sedición en pago al partido de los últimos sediciosos que ha tenido España, pero aun podía empeorar. De hecho ahora mismo el apoyo de Bildu hace innecesarios o prescindibles los votos de Esquerra y ¿qué se le ha entregado a Bildu? Ni más ni menos que la Guardia Civil. La retira a la Guardia Civil de tráfico de Navarra. Y dirán… bueno es la Guardia Civil de Tráfico, no es que vaya a tambalearse la seguridad nacional. Hombre… supongo que a nadie se le escapa el enorme poder simbólico que supone negociar con Bildu dónde patrulla y dónde no la Guardia Civil. La memoria no puede ser tan frágil como para ignorar lo que supone mercadear con Bildu la Guardia Civil. Es esta clase de postraciones las que hacen que uno ni se sorprenda de que Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu, pueda plantarse ante un micrófono y decir esto.

Mertxe Aizpurua, condenada por enaltecimiento al terrorismo siendo directora de la revista Punto y Hora de Euskal Herria. Por un editorial titulado: «Los gudaris de ayer y hoy», con una frase que dice: «Los gudaris de hoy son mucho más gudaris». Por si alguien no lo recuerda, los gudaris de hoy eran los etarras.

Hipotecas y familia

Hay dos testimonios más de interés en el Congreso, aunque no en el Pleno, sino en los pasillos. Uno es el de Yolanda Díaz, que anticipa el próximo enfrentamiento en el seno del gobierno y es a cuenta del acuerdo alcanzado con la banca para aliviar el estrés hipotecario de las familias. Un acuerdo importante, que sin embargo a ella le parece insuficiente.

Y de la crisis desatada por la ley del sí es sí, al fin hemos podido escuchar a la ministra de Justicia Pilar Llop. Celebramos su recuperación. Es interesante lo que ha dicho en los pasillos del Congreso

Y es verdad. Ella no estaba en el Consejo de Ministros, quien estaba sentado allí como titular de Justicia era su predecesor: Juan Carlos Campo. Y advirtió de las deficiencias jurídicas que presentaba la ley de Irene Montero. ¿Y se acuerdan de qué pasó? Que salío el kraken hecho un macho protector para decir esto

La única respuesta que ofreció Pedro Sánchez en el Senado al escándalo del Sí es Sí fue remontarse a la orden dictada por la Fiscalía General del Estado. Como si el ministerio fiscal sentara jurisprudencia o como si esa orden afectara a las horquillas de las penas, que es lo que está motivando las rebajas de las condenas de los delincuentes sexuales. Hoy en Más de Uno Carlos Alsina ha hablado con la presidenta de la Asociación de Fiscales Cristina Dexeu, que aporta otra clave.