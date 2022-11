Cristina Dexeus: "Si el decreto del Fiscal hubiera salido antes, nadie hubiera podido afirmar que la Fiscalía está dando cobertura al Gobierno"

La presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, explica durante su entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno' que era necesario el escrito emitido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que solicita a los jueces una unanimidad en la interpretación de la polémica ley del 'solo sí es sí'.

Asegura Dexeus que "entra dentro de lo previsible" y que "técnicamente es correcta" porque "mantiene una interpretación de la Fiscalía General del Estado en materia de derecho transitorio, por tanto parece que todo es muy razonable y previsible".

La jurista confirma que "cuando se producen reformas importantes en el Código Penal es necesario unificar la aplicación de la nueva normativa para que todos los fiscales en España tengamos una interpretación similar". Aunque reconoce que lamenta que el escrito del fiscal general "haya salido tan tarde", 45 días después de la entrada en vigor de la ley. "Si hubiera salido antes, nadie hubiera podido afirmar que la Fiscalía General del estado está dando cobertura al Gobierno", dice.

¿Ya no habrá rebajas de las condenas?

Sin embargo, asegura que sí podrán haber casos de rebajas de condenas. Según explica, "la conclusión es que en principio hay que valorar la pena imponible con la nueva regulación tras la reforma y la regulación previa a esa reforma en bloque".

La presidenta de la Asociación de Fiscales insiste en que "no se puede extraer de un bloque legislativo lo más conveniente y del otro bloque lo más conveniente para hacer una nueva regulación favorable al reo". Y comenta que únicamente podrá haber rebajas de las condenas en el caso de que "con la nueva regulación la pena máxima imponible sea menor que la que se impuso".

Alertados estuvieron

Aún así, Cristina Dexeus reconoce que el Consejo Fiscal y el CGPJ ya emitieron sus informes avisando de que las rebajas de las penas podrían suceder. "Alertados estuvieron", alega.

Nos resulta de extrema gravedad el que se pretenda una supresión del delito de sedición

Por otro lado, la presidenta de la Asociación de Fiscales corrobora que es "de extrema gravedad el que se pretenda una supresión del delito de sedición y que, además, se justifique con razones que no son compartidas en absoluto y que no se ajustan al derecho comparado". Según señala, les "preocupa que se suprima un tipo penal de relevancia" porque deja indefenso al Estado de Derecho.

Asimismo, Dexeus reconoce que aunque no existe un Código Penal europeo, en todos los países de la UE "se prevén los delitos de alta traición donde se sancionan conductas" como las que ocurrieron en España tras el 1 de octubre, "que llegan incluso a la cadena perpetua". Por ello, la fiscal afirma que "no es anómalo el tipo penal de sedición previsto".