El monólogo de las ocho: "¿Qué más prueba quieren que que hayan desaparecido seis días de mensajes en el móvil del fiscal general?"

Esto sí que es hacer radio a pie de la calle. Estamos en una estación de servicio entre el trasiego de los clientes que vienen a repostar.

A repostar o a comprar cualquier cosa, porque las estaciones de servicio son nuestros supermercados, nuestras cafeterías, nuestras fruterías, nuestra droguería, nuestra juguetería. Y ahora también son su radio. Porque hemos convertido la estación de servicio de Moeve en el campo de las naciones de Madrid en el estudio. Si tienen oportunidad de hacer una parada, por aquí nos encuentran hablándoles de las noticias. ¿Que qué es Moeve? Es como ahora se llama Cepsa. Luego les contamos más sobre esta revolución… ahora les voy a contar las noticias. Y ya verán cómo llegan a la conclusión de que España es un país fabuloso.

Es muy divertido como lo cuenta El País. No puedo evitar empezar por aquí. Dice el titular: "La Guardia Civil no halla pruebas de la filtración sobre la pareja de Ayuso en el móvil y el ordenador del fiscal general".

¿Qué? ¿Qué les parece?

No, no… No es que no hayan halla pruebas de la filtración, es que no han encontrado en el móvil del Fiscal General del Estado ni un solo mensaje de ninguna aplicación entre los días 8 y 14 de marzo, que es cuando se filtraron los documentos confidenciales del novio de Ayuso.

Ni un solo mensaje en 6 días. Todos se han evaporado.

No me digan que no es casualidad… Miren… No hay un mensaje que haya salido o entrado del móvil del Fiscal General tan incriminatorio como el hecho de que no haya ningún mensaje en su móvil durante esos días.

Con las risas que nos echamos cuando lo de los discos duros de Bárcenas y ahora ventilamos el borrado de los terminales del Fiscal General del Estado diciendo que la Guardia Civil no ha hallado pruebas sobre la filtraciones… ¿Qué más prueba quieren que que hayan desaparecido 6 días de mensajes? Justo los 6 días que coinciden con la presión sobre el fiscal de delitos económicos y la publicación de información confidencial de un particular. En concreto el intercambio necesariamente secreto para un acuerdo de conformidad.

Si la destrucción de pruebas por parte de, nada menos, que el Fiscal General del Estado no se considera de una gravedad extrema es que este país ya está anestesiado. O que ya todo da igual. Porque hablamos del caso de un Fiscal General del Estado que está siendo investigado por graves delitos, nada menos que una operación de Estado para destruir a una adversaria del gobierno utilizando datos confidenciales de su novio… y que en una de las diligencias de la investigación se demuestra que ha borrado todos los mensajes recibidos y enviados en el periodo de tiempo en el que se produjeron los hechos.

Quien no ha borrado sus mensajes para desgracia del Gobierno es Víctor de Aldama. Ese móvil permanece hasta donde sabemos intacto y en un terrible surtidor de problemas. Que se lo digan a Reyes Maroto, que se atrevió a plantear un desafío y no le ha durado el órdago ni una mano.

Cuando le preguntaron si había tenido algún contacto con Aldama, ella le desafió a publicar las pruebas. Pues ya están publicadas en El Confidencial… Una captura de pantalla demuestra que la exministra de Industria y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ayudó al empresario del caso Koldo cuando todavía estaba en el Gobierno.

El mensaje es muy escueto. Se limita a brindarle un contacto. ¿Es delito? No. Pero lo que desnuda es la mentira. Reyes Maroto mintió y ahora debería explicar por qué. Además lo que el intercambio demuestra es que Aldama no era un cualquiera. No era pequeño Nicolás. Porque la entonces ministra lo primero que hace es disculparse por la tardanza en la respuesta. Que los ministros no tiene por qué excusarse por contestar tarde a un mensaje… Se les supone atareados. Pero ya ven que Víctor de Aldama no era cualquiera.

El alcalde de Madrid pide su dimisión, porque ahora Reyes Maroto es la jefa del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid y la verdad es que su palabra ha quedado muy en entredicho por el desafío.

El caso ha sobrecogido y ya tiene su sentencia. Dominique Pelicot empezó a llorar cuando escuchó la lectura de la condena de sus cómplices, esos 50 hombres que violaron a su mujer. Ya sabía cuál sería su condena. Ha sido 20 años de cárcel porque violó a su esposa Giselle Pelicot durante, al menos nueve años, mientras se encontraba sedada con tranquilizantes que le suministraba escondidos en la comida o en la bebida. Junto a él otros 50 hombres que han sido procesados en este juicio. Todos han sido también declarados culpables, en su mayoría, por violación agravada.

Algunos de los condenados saldrán libres por atenuantes o condenas que permiten cumplirse en libertad y todos serán inscritos en el registro de delincuentes sexuales. A esos hombres, Pelicot los conoció por Internet. La investigación contabilizó en total 71, aunque solo medio centenar pudieron ser identificados.

Giselle Pelicot, por la entereza con la que ha encarado este juicio, y está bien utilizado el participio, con la que ha encarado este juicio, porque decidió que iba a dar la cara desde el comienzo, la ha convertido en un símbolo contra la violencia sexual en Francia y más allá de Francia.