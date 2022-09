El monólogo de las ocho: "Qué magnífica ocasión tiene el Gobierno para defender la igualdad de los españoles frente al dumping identitario"

Primero fue Madrid, luego Andalucía, entonces se unió Murcia. Al final las comunidades autónomas se están armonizando fiscalmente, sin que el Gobierno tenga que intervenir siquiera, de forma inversa a como querría el Gobierno.

El que Murcia vaya a deflactar la escala autonómica del IRPF no es tan problemático como que lo haga el País Vasco. No es lo mismo enfrentarse a una ofensiva fiscal de las comunidades del PP, a que entre en liza el ejemplo más palmario de la incoherencia del Gobierno.

La vicelehendakari del País Vasco se llama Idoia Mendía y es socialista y ni al lehendakari Urkullu ni al último burukide del PNV le van a afear que el Gobierno vasco baje impuestos en pleno uso de su facultad autonómica. Faltaría más.

No es lo mismo enfrentarse a una ofensiva fiscal de las comunidades del PP, a que entre en liza el ejemplo más palmario de la incoherencia del Gobierno

De hecho Sánchez y sus ministros tienen una magnífica oportunidad para entrenar la armonización. Es a cuenta de la lengua, miren: «El TSJC mantiene el 25% de castellano en dos escuelas pese a la nueva normativa del Govern».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ratificado este jueves la medida cautelar que impuso a dos escuelas para que impartan al menos un 25% de horas lectivas en catalán, y que al parecer del tribunal "no es incompatible" con la nueva normativa del Govern sobre lenguas en la enseñanza.

Qué magnífica ocasión tiene el Gobierno para defender la igualdad de los españoles frente al dumping identitario. Un spoiler: No lo hará.

¿Cómo va a combatir el Gobierno esta competición fiscal que parecen haber iniciado las autonomías para hacerse atractivas al inversor, al empresario y a las grandes fortunas? Pues inventándose una nuevo impuesto. Uno que las comunidades no puedan eludir o bonificar y que persiga como es debido a los ricos, aunque aún no sepamos quiénes son.

Si es que aquí el diablo está en los detalles. Ustedes fíjense, ayer debatíamos en la Brújula sobre el concepto ‘El chocolate del loro’. Ya sabe que cuando un político no quiere recortar un gasto superfluo, dice: «bueno, eso es el chocolate del loro, no arregla nada». Y así nos quedamos pasmados antes lo flexibles que son las magnitudes. El gasto político de un gabinete de 22 ministerios es el chocolate pero dejar de ingresa 90 milloncejos de impuesto del patrimonio hace tambalearse todos los pilares del Estado del bienestar.

El gasto político de un gabinete de 22 ministerios es el chocolate pero dejar de ingresa 90 milloncejos de impuesto del patrimonio hace tambalearse todos los pilares del Estado del bienestar

Hoy hace un ejercicio parecido Ignacio Camacho en su columna de ABC. Empieza así: "Los 95 millones de euros que Andalucía puede perder al suprimir el impuesto sobre el Patrimonio son siete veces menos –el 13,9%, exactamente– que los 680 malversados en los ERE. A diferencia de esos fondos repartidos de manera discrecional y con propósitos clientelares, y además en la práctica irrecuperables, la rebaja fiscal puede proporcionar contrapartidas tangibles si logra captar inversiones empresariales y/o empadronamientos de contribuyentes relevantes".

Es una comparación con algo más de mala leche pero como se dice que lo de Griñán no es corrupción y lo de Juanma Moreno es poco menos que un atentado contra el bienestar pues no está mal traído.

¿Por qué el Gobierno tiene esa voracidad recaudatoria? Pues hoy mismo ha ofrecido una respuesta cuando el Congreso ha aprobado el techo de gasto de los Presupuestos.

198.221 millones de euros. Se trata de la mayor cifra de gasto de la historia, que anticipa unas cuentas "expansivas" con el objetivo aprovechando la suspensión de las reglas de responsabilidad fiscal por parte de Bruselas. Sí, esa que está incorporada a la Constitución desde Zapatero.

Claro, Yolanda Díaz anuncia gasto y en consecuencia tiene que buscar ingresos. El Gobierno no se va a privar en pleno ciclo electoral de una buenas políticas expansivas, así que prepárense para el rejonazo. No los ricos, no. Como dice Rodríguez Braun, usted, señora.

Continúa el éxodo en Rusia

En Nueva York, en la asamblea general de Naciones Unidas se suceden las declaraciones de los líderes mundiales sobre las amenazas de Putin.

En Rusia continúa el éxodo de ciudadanos que no quieren ser reclutados para ir al frente a morir como ejército ocupante. Miles de personas ya han sido citadas para empezar el entrenamiento militar un día después de la movilización parcial anunciada por Putin. Al menos mil personas han sido detenidas en alguna de las protestas que han recorrido el país desde que se produjera el anuncio. Finlandia, Georgia, Kazajistán y Mongolia registran atascos en las fronteras ante la llegada de ciudadanos rusos. Y Alemania se ha ofrecido como lugar de asilo para los desertores de la guerra.

El Kremlin se obstina en negar lo que cualquier ruso puede ver con sus propios ojos.

A estas horas el mundo está disfrutando con la broma que le han hecho al hijo de Peskov, Nikolai. El periodista ruso Dimitri Nizovtsev, que trabaja en el canal de YouTube 'Política Popular', llamó a los hijos de varios líderes del Kremlin haciéndose pasar por un militar que les avisaba de que debían participar en la movilización y presentarse en una oficina de reclutamiento: "le esperamos a las diez de la mañana", le dice Nizovtsev, metido en su papel de supuesto militar: "como es natural, no estaré allí a las diez de la mañana", responde Peskov hijo: "tiene que comprender que soy el señor Peskov, no es muy apropiado para mí estar allí. Por decirlo brevemente, resolveré esto a otro nivel".