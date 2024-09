El monólogo de las ocho: "Lo que se juega la disidencia interna en Venezuela es el pescuezo"

Edmundo González ha salvado su vida y el régimen de Maduro trata ahora de perpetuarse, sin aflojar la represión brutal sobre la oposición y tratando de que la heroica disidencia que permanece en el país se desmoralice y se sienta descabezada.

La principal tarea política que se ha propuesto María Corina Machado es evitar el desánimo y la sensación de que el régimen, en el fondo, se ha cobrado una victoria al poner con el verdadero ganador de las elecciones un océano de por medio. La buena noticia es que Edmundo González está a salvo y agradecido a España por haberlo recogido y acogido, cuando sobre él pesaba una orden de detención por parte de la corrupta Fiscalía bolivariana.

La odisea de Edmundo ha sido penosa. Como él mismo ha contado, rodeado de episodios de presiones, coacciones y amenazas. Ya a salvo en España ha enviado un comunicado a la opinión pública venezolana y mundial, en la que ha explicado las razones por las que ha huido. “Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una nueva etapa para Venezuela”, pensando en que el futuro del país "no puede ser el de un conflicto de dolor y sufrimiento".

Por cierto que hay una expresión que se está popularizando y que quizás sea una perífrasis algo desafortunada. Esto de que lo que estaba en juego era la integridad física de Edmundo González. Como conviene utilizar un lenguaje recto, que ayuda a la comprensión: lo que se juega la disidencia interna en Venezuela es el pescuezo. Eso es lo que significa la integridad física. Que parece que en lugar de un opositor al régimen amenazado por la dictadura, estamos hablando de la lesión de un futbolista.

Este lunes el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, le desmentía a Alsina la versión de Delcy Rodríguez. Dice que no hubo ninguna cesión a cambio de la salida del país de Edmundo. No es que no haya habido ninguna negociación, es que no ha habido ninguna contrapartida, que es distinto, porque evidentemente antes que la aeronave española recogiera al exiliado venezolano, hubo que contar con la garantía de seguridad del régimen de Maduro. Toda esta operación ofrece el riesgo de que algunos cómplices de la dictadura pinte la historia como un gesto de magnanidad. Hombre, sí, al menos no han matado a este septuagenario, ni lo han encerrado en un calabozo. Pero lo han mandado al exilio y lo deseable es que sean los dictadores los que salgan del exilio.

Esto también afecta a esa versión tan oportunista que dice que menos mal que José Luis Rodríguez Zapatero lleva años exculpando y legitimando a este régimen criminal. Sí, claro, su complicidad con el régimen le permite participar en este tipo de transacciones pero eso no deja de ser una indignidad. ¿Qué iba a hacer España? ¿Iba a renunciar a acoger a Edmundo González?

En España ,la oposición del Partido Popular destaca estas contradicciones y pide que el Gobierno, ya con Edmundo González a salvo, lo reconozca como presidente y trabaje por que Nicolás Maduro se siente algún día ante la Corte Penal Internacional.

Otro de los testimonios del día, también se ha producido aquí en Onda Cero. Hemos tenido un día muy productivo. Ha estado José Luis Ábalos con Carlos Alsina. Él se sabe al borde la imputación. ¿Por qué todavía no tiene la condición de investigado? La razón es que se trata de un aforado.

Ya ha dicho que no va a entregar el acta de diputado y, por tanto, el juez que investiga el caso Koldo tendría que solicitarlo al Supremo y con ello perdería el caso. Y el juez Ismael Moreno cree que no ha llegado el momento. Razona que aún quedan diligencias por practicar.

Ábalos cree que la auditoria ordenada por Óscar Puente en Transportes y aireada en los medios es la prueba de que el gobierno está yendo a por él y que trata de destruirlo mediante una investigación de parte. Y probablemente vayan a por él. El problema es que en su defensa no aporta más argumentos que el descontrol en la compra de mascarillas era algo generalizado. Él asegura que no va a tratar de llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque él no ha hecho nada.

Este lunes publica The Objective que la Guardia Civil enviará a la Fiscalía "pruebas del cobro de comisiones" por parte de Ábalos. Cita una investigación de la UCO que el exministro de Transportes habría recibido mordidas a cambio de favores. Precisamente son una serie de informaciones de este medio lo que ha motivado la parte más comentada de la conversación porque la verdad es que es asunto absolutamente esperpéntico.

El caso de una mujer llamada Jessica, estudiante de odontología, empleada en INECO, una empresa dependiente de Transportes, que acompañaba en su viajes al entonces ministro Ábalos. Él reconoce que se trata de una relación, reconoce que la llevaba a los viajes, pero dice que todos los gastos corrían de su cuenta. Corrían de su cuenta pero lo liquidaba Koldo.

Y luego está el documento que publica The Objective y que documenta pagos extra por cada uno de los viajes, de 1500 euros. Lo que dice Ábalos es que fue él quien fabricó el correo que se ha publicado. Pero que lo hizo para poner a alguien a prueba. Que fue una trampa.