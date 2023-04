El monólogo de las ocho: "No se puede decir que el plan sea decepcionante porque ya se preveía que sería pura chatarra electoral"

El PSOE de Sánchez, que primero celebró como un hito de las libertades sexuales la ley del Solo sí y sí y que 7 meses y un millar de rebajas penales a violadores después, se agarra al salvavidas del Partido Popular únicamente porque se aproximan una elecciones y el goteo de excarcelaciones se traduce en una sangría de votos. El Congreso aprueba en comisión la reforma socialista del Solo sí es sí con el apoyo del PP y de lo que cualquier socialista de hoy consideraría la pérfida derecha: PNV, Ciudadanos y hasta Junts.En la oposición a esta proposición los socios tradicionales y prioritarios de Pedro Sánchez que son Podemos, Bildu y Esquerra. Todos se han expresado en términos respecto al PSOE, de quien consideran que ha promovido un retroceso en los derechos de las mujeres.

Fíjense en lo que opina la inefable Pam, número dos de Irene Montero: «PSOE se une a la derecha y la ultraderecha en Comisión para el primer retroceso en los derechos de las mujeres que se da en toda Europa por un país que había ratificado el Convenio de Estambul. El pleno es el jueves. Estamos a tiempo de que ésta sea una reforma feminista». Con quien ha votado Vox es con Podemos, por si acaso al alguien le ha llevado a confusión la declaración de la secretaria de Estado, a quien habitualmente se ha referido Podemos como ultraderecha, claro que bien puede referirse al PP o al PSOE, quién sabe.

No se quedan en declaraciones. Victoria Rosell, que es delegada del gobierno para la violencia de género está llamando a la movilización. "Si hay un retroceso, saldremos a la calle". No sé qué llama más la atención de todo. Si el contraste entre la forma complaciente con la resiste el PSOE los insultos de Podemos, Esquerra y Bildu y la forma culposa y hasta airada con la que recibe los votos del Partido Popular. Esta extraña bipolaridad política. Si que Irene Montero no haya sido cesada después de promover una ley que ha propiciado un millar de rebajas a violadores y pederastas. O si Irene Montero no dimita y sea capaz de permanecer en un Gobierno junto a un partido que a su juicio ha promovido un retroceso en los derechos de las mujeres.

Para agradecerle que le hayan salvado la reforma del sí es sí, la portavoz del Gobierno se ha empleado con especial saña contra el Partido Popular después del Consejo de Ministros a cuenta de su oposición a la ley de vivienda y la regularización de regadíos en Huelva. Esto se llama sobrecompensación y nace de la mala conciencia.

Más allá de las cuestiones psicológicas, la rueda de prensa del Consejo de Ministros era muy esperada porque al fin conoceríamos los detalles de los planes del Gobierno para solucionar el problema de la vivienda. Por ejemplo, conoceríamos el detalle de la propuesta estrella que Pedro Sánchez anunció con gran aparato lumínico el pasado fin de semana en un mitin. Esto de sacar al mercado 50 mil viviendas de la Sareb, el banco malo, para que puedan ser alquiladas. No se puede decir que el plan sea decepcionante porque ya se preveía que sería pura chatarra electoral.

En 2021 Pedro Sánchez prometía en un mitin la construcción de 100 mil viviendas nuevecitas, el otro la cosa que se quedaba en sacar al mercado 50mil activos tóxicos del banco malo que nadie había querido comprar. Hoy ya se conoce el detalle: 14mil de esas viviendas ya están habitadas, no pocas ocupadas. Otras 12 mil necesitan una reforma para hacerlas habitables y 15 mil ni siquiera están habitadas. Resultado: 9000 viviendas. El 40% en Cataluña y la Comunidad Valenciana. ¿Cuántas en Barcelona ciudad o Valencia ciudad? Apenas un puñado. ¿Cuántas en zonas tensionadas? Pueden ustedes apostar todo su dinero a que ninguna. En todo el País Vasco salen 81 viviendas. En la ciudad con la vivienda más cara, San Sebastián, ninguna. Un plan sin fisuras.Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado la tesitura para presentar su propio plan para la vivienda en un acto de Nuevas Generaciones, que se resume en: ayudas para la compra, para el alquiler, la utilización de más suelo público para ampliar la oferta, rebajas para jóvenes y medidas contra la ocupación

Patricia Plaja ha salido en rescate del Barça. Esto es habitual, que la Generalitat considere al Barça como un equipo oficial, como una prolongación de la política. La política por otros medios. El problema es que no se cansa de confirmar que no hay un club con semejante entrega institucional como el Barça y si no que le pregunten al RCD Español por la diferencia de trato. Hoy Plaja le pide que retire el vídeo sobre la intima relación del Barça con el franquismo. Sería muy saludable hacer lo mismo con el catalanismo y hablar de la relación con el franquismo de totems como Francesc Cambó. ¿Para quién trabajó tras el golpe de estado? Y más moderno. ¿Cuántos alcaldes de Convergencia habían sido antes alcaldes franquistas? Claro, que el mero hecho de que estemos hablando de esto ya es una pequeña victoria de Laporta, porque lo que le debe preocupar a Laporta es el presente y no el pasado. No Franco sino Enríquez Negreira, que fue ese vicepresidente de los árbitros a quien el Barça le pagó 7,5millones de euros que Laporta no sabe justificar.