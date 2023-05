El monólogo de las ocho: "Podemos ha decidido reventar la campaña"

Vamos primero con lo urgente. El fuego no da tregua a Las Hurdes, que vive una nueva jornada trágica de viento fuerte y dificultades para los equipos de extinción. A esta hora la noticia es que el incendio avanza sin control hacia la Sierra de Gata y ha obligado a evacuar las poblaciones de Cadalso, Descargamaría, Robledillo de Gata, Torrecilla de los Ángeles y Ovejuela. La dramática situación, que no va a mejorar al menos en las próximas horas. Porque no se espera ni que llueva hasta el domingo ni que amaine el viento fuerte que provoca que las llamas se extiendan demasiado rápidamente. El presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara no tiene dudas acerca del origen del fuego, de hecho cree que el incendio no sólo ha sido provocado sino que ha sido minuciosamente planeado.

Antes de ocuparnos de la campaña, hablemos del fraude. Todo lo que se va conociendo de lo ocurrido con el voto por correo en Melilla es tremebundo. Hablamos de una compra de votos a 50 euros la papeleta. Es todo tan obsceno que ha sido cortado de raíz en cuanto la Junta electoral obligó a enseñar el DNI para depositar el voto en una oficina de correos. Y esto no es un menudeo de papeletas, hablamos de un volumen de votos fraudulentos como para cambiar el signo de unas elecciones. Ahora bien, si hoy estamos hablando de ello es porque se ha detectado y si se ha detectado es porque las Fuerzas de Seguridad están pendientes de cualquier anomalía que pudiera indicar que se está tratando de adulterar la competición electoral.

Pero, es inevitable que la credibilidad del proceso quede tocado y el día después de las elecciones el perdedor siempre tendrá la oportunidad de sembrar las dudas sobre el resultado. Las historias que se van conociendo son una atrocidad. Miren esto que cuenta El Español: El 8 de mayo, una funcionaria de Correos de Melilla se disponía a repartir la documentación del voto por correo a varias direcciones de la ciudad. Cargó los sobres marrones con las papeletas en el baúl de su moto y salió de la oficina. Algunos de ellos, los que iba a entregar primero, los guardó en una carpeta para tenerlos a mano y así agilizar el reparto. Entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando circulaba por la Carretera de la Vía Láctea a la altura del peligroso barrio melillense de la Cañada de la Muerte, un vehículo 4x4 con los cristales tintados le salió al paso. Aquella misma tarde del lunes 8 de mayo, se vivieron otros tres episodios parecidos en Melilla.

La campaña ha enloquecido en Madrid. Podemos ha decidido reventar la campaña, directamente y la razón hay que buscarla en las encuestas que le vaticinan la desaparición en la Comunidad. Si eso ocurre, no sólo el batacazo será terminal, es que además es probable que lleve a Ayuso una mayoría absoluta por encima de los 70 escaños. Hoy hay una encuesta de Celeste Tel para Onda Cero que expone exactamente este cuadro. Podemos desaparecería. Vox se mantendría en los 12. Más Madrid seguiría por delante del PSOE con 28 y 25 respectivamente y el PP de Ayuso se dispararía hasta los 70 diputados en la Asamblea.

No tanto la mayoría de Ayuso como la posible desaparición de Podemos es lo que motiva que este partido haya decidido poner en marcha un señalamiento matonil mediante una lona desplegada en el centro de la capital con la cara del hermano de Ayuso. Un ciudadano que fue exonerado de toda culpa por la justicia tanto española como Europea cuando fue denunciado por la compra de mascarillas durante la pandemia. El punto grotesco lo recordaba Alsina esta mañana. Es que además se han puesto a reivindicar a Pablo Casado y utilizan una frase suya como si estuviera esculpida en mármol. Esto que dijo en la COPE de: «si es entendible que cuando morían en España 700 personas se puede contratar con tu hermana y recibir 286mil euros de beneficio».

Pero es que después de señalar a un ciudadano particular en una lona gigante puesta en un edificio se han ido a buscarle. Un reportero del canal de Youtube ese de Iglesias, el canal Red, se fue a la caza. Luego, claro, pasa lo que pasa, que si alguien utiliza con ellos estos métodos infames hablan de violencia política y de persecución. Cuando los peores métodos los ha traído Podemos a la política que un día sí y otro también señala por su nombre y apellido a personas concretas. Ni un mitin sin Juan Roig en la boca.

Esto además viene al rescate de Ayuso en un momento delicado de su campaña, porque su insistencia en la ilegalización de Bildu y su insistencia en la vigencia de ETA choca no solo con el PP sino por ejemplo con la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, que es quien denunció las listas de Bildu. Hoy Ayuso le contestaba en Radio Nacional en una disputa que no es precisamente favorecedora. Esto no tiene tanto que ver con la probable mayoría de Ayuso como la probable posible desaparición de Podemos.