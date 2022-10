El debate más candente, no tenga duda, de que lo ha abierto este interventor de un tren de larga distancia, que el lunes bajaba en Palencia a 22 alumnos de 10 y once años que viajaban desde Barcelona hasta León. Les obligó a bajar del tren, a ellos y a los dos profesores que los acompañaban. Por mal comportamiento.

El interventor les había dado un aviso porque según ha alegado iban gritando, dando golpes y con la mascarilla bajada y, en definitiva, molestando al resto de los viajeros. Luego además en la estación les estaba esperando la policía. Poca broma, este interventor se ha tomado muy en serio el asunto, como si fuera una sedición lo que se le había montado en el vagón. El interventor dice que actuó conforme a derecho y de forma proporcionada. Renfe dice que está investigando lo ocurrido y los profesores y los padres se quejan… a ver, en realidad no dicen que el comportamiento de los niños fuera versallesco sino que solo se les había avisado una vez.

Este el debate candente. Qué hacer con el niño si no deja de joder con la pelota, por utilizar el idioma de Serrat. No sé, igual es excesivo dejar la excursión en Palencia. No por Palencia, que es una bellísima tierra, no me malinterpreten. Pero por otro lado la gente que ha pagado su billete tiene derecho a viajar en un ambiente civilizado.

Ahí siguen, en el Congreso de los Diputados, en uno de los debates cruciales de una legislatura ¿En qué consiste el debate de hoy? No es aquí donde se van a aprobar los Presupuestos. Lo que va a ocurrir es que no se van tumbar. Lo que se va a someter a votación por tanto son las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición: del PP, VOX, Ciudadanos, la CUP, Foro Asturias o Junts.

Y el gobierno se ha garantizado salvar este primer trámite después del tradicional menudeo con sus socios. Que, oigan, comparar estas negociaciones con toda cuanta fuerza política impugna la soberanía nacional, dictadas únicamente por la necesidad particular de Pedro Sánchez, con los pactos de la Moncloa es excesivo hasta para María Jesús Montero.

Los pactos de la Moncloa fueron dos Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía y Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política. Ustedes advierten el contraste, ¿no?

Estos son unos presupuestos electorales, basados una previsión de crecimiento de fantasía y para cuya aprobación se están llevando a cabo negociaciones tan ignominiosas como la de la reforma del delito de sedición con el partido de los últimos sediciosos que ha conocido España. Hoy le preguntaban por el estado de las negociaciones a Gabriel Rufián.

Tiene en este razón Rufián, él desde luego ha llevado el asunto con una gran discreción, desde luego no ha sido Rufíán quien ha llevado hasta la portada de El País un titular que dice que «el PSOE se abre a rebajar las penas por el delito de sedición». Ni es el que ha recordado que se trata de una promesa del debate de investidura.

Conocemos algunas transacciones más de este debate de los presupuestos. Por ejemplo, ya sabemos que el País Vasco podrá competir en pelota y surf contra España, como si fueran dos naciones del concierto mundial.

El pacto con el PNV tiene un aspecto material que es la renovación del cuponazo por cinco años, aquel que María Jesús Montero consideraba un privilegio para el País Vasco y un agravio para el resto de los españoles cuando era consejera andaluza. Y un aspecto simbólico, que es este pasito que es el reconocimiento de la categoría internacional de la selección vasca en aquellos deportes con un arraigo especial. Esto abre unas enormes posibilidades, porque quién le negaría a Cataluña el especial arraigo que allí tiene el hockey sobre patines. El jeltzale Aitor Esteban está emocionado.

Hablando de Presupuestos, las criticas a las cuentas del Gobierno no llegan solo desde la oposición. Ahí está el Alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el que fuera portavoz del PSOE, que esta mañana ha explotado en una entrevista que le han hecho nuestros compañeros de OC en la capital castellanoleonesa. Resulta que los presupuestos para el año que viene solo contemplan 200.000 euros para terminar el proyecto de la Ciudad de la Justicia, que lleva 20 años en marcha. Puente dice que se trata de una tomadura de pelo y renuncia ya a seguir adelante.

El Alcalde socialista se ha referido así a su relación con la Yolanda Díaz continúa marcando un perfil propio con las cosas del comer. Ahora se ha propuesto sacar adelante una reforma del despido que permita cambiar las reglas. en realidad se trata de un cambio de perspectiva. Díaz no quiere que todos los trabajadores se guíen por la misma norma sino que las condiciones de un despido dependan de las circunstancias personales del trabajador y eso incluye su edad, por supuesto

Es interesante cómo Díaz ha elegido el campo de batalla sociolaboral y no se inmiscuye ni se pringa demasiado en las guerras culturales emprendidas por Podemos. En esto sí que se distingue que este gobierno se ha convertido en un tripartito. Las guerras de Podemos no son las Yolanda Díaz y viceversa, no se entrega la vicepresidenta con la misma pasión en la defensa de la reforma laboral que en la de la ley trans, por mucho que ella diga que ambas tienen la misma importancia.

Hoy la Mesa del Congreso ha ampliado una semana más el plazo de enmiendas para la ley trans. Es imposible ocultar que la demora responde a la fenomenal crisis interna que hay el PSOE.