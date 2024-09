El monólogo de las ocho: "Menuda virguería: presentar un plan antibulos mediante un bulo"

Menuda virguería: presentar un plan antibulos mediante un bulo. Es lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez, que dice que su plan contra los medios tiene algo que ver con un reglamento europeo que ya está en vigor. Porque los reglamentos no necesitan transposición.

Hagamos un poco de historia: Sí la Unión Europea aprobó un reglamento para PROTEGER a los medios de las injerencias rusas y que establece que los países «respetarán el derecho» de los ciudadanos «a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independiente». ¿Qué tiene esto que ver con lo que mañana va a echar a andar el Consejo de Ministros? Pues nada, porque este reglamento ya está en vigor y porque basta a atender al impulso originario del plan de Sánchez.

Ni siquiera él se atreve a negar que es un plan concebido en los cinco días de retiro por la imputación de su mujer. Por tanto, a Sánchez no le pareció que era necesario purificar el ecosistema mediático hasta que un juez empezó a investigar a Begoña Gómez por posible corrupción.

Lo que pretende Sánchez es otra vez del manual de populismo… sí, atemorizar con la publicidad institucional, tomar medidas que afectarán a la cuentas de resultados de los medios díscolos, pero sobre instalar en España una atmósfera de incredulidad. Decir que todo es mentira, para ver si así nadie se cree las verdades que se publican sobre su gobierno.

Hoy ha reunido a los parlamentarios socialistas para anunciarles la buena nueva. A su minoría y a su minoría absoluta en el Senado y entre ataques a los tertulianos ha lamentado la desinformación que asedia a la sociedad española, como si su gobierno no fuera la principal fuente de difusión de desinformación

Justo hoy, fíjense, ha quedado al descubierto la máquina del fango que funciona en los sótanos. Cuenta El Confidencial que hay una militante socialista que se llama Leire Diez, que al servicio del secretario de Organización Santos Cerdán está reuniendo información comprometedora contra jueces y periodistas.

Hoy han publicado una fotografía de ella entrando en Ferraz. Aunque dice Santos Cerdán que no sabe de qué trabaja. Pues miren, trabaja en el mismo edificio donde tiene su despacho el propio Cerdán. Y lo que cuenta El Confidencial es que está volcada en la búsqueda de documentos y audios que pudieran ser utilizados por su partido para desacreditar a los sectores que el Gobierno ha puesto en su punto de mira. Para ello, la fontanera de Ferraz se ha reunido con imputados en diversos procedimientos judiciales con acceso a archivos supuestamente inéditos. A cambio de su colaboración, Díez ha prometido a estos investigados la ayuda del Gobierno para aliviar sus respectivos procesos penales con la instrumentalización de la Fiscalía.

Desde luego urge luchar contra la desinformación y contra las maquinarias de intoxicación y de fango.

También les digo que con estas prácticas es normal que este gobierno ande algo confundido respecto de la democracia o la dictadura… No, qué va, saben perfectamente cuál es la diferencia pero han decidido contemporizar con el régimen chavista de Nicolás Maduro hasta límites inconcebibles. Porque el más reciente movimiento de la dictadura bolivariana ha sido tomar dos rehenes españoles. Dicen que son espías y que participan en una conspiración dirigida por Estados Unidos para desestabilizar al régimen chavista. Hombre, sería una conspiración bastante razonable, teniendo en cuenta que no serán unas elecciones las que desalojen al tirano, pero parece que no es el caso. El CNI ha desmentido que se traten de dos agentes y su actividad en Venezuela es la de dos turistas que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Este es Diosdado Cabello esta madrugada. La Unión Europea ya ha se ha expresado a través de su alto representante Josep Borrell, que no teme en llamar régimen dictatorial al presidido por Maduro, mañana el europarlamento reconocerá a Edmundo González presidente electo de Venezuela y es probable que antes de que termine la semana la Comisión Europea mueva. ¿Qué pasa con España? ¿Cuál es la razón de esta inexplicable docilidad? Maduro ha llamado a consultas a su embajadora en Madrid, ha convocado al embajador español en Caracas, ha amenazado con la ruptura de relaciones y ahora ha tomado como rehenes a dos ciudadanos españoles. ¿Y cuál es la respuesta de España? Reconvenir a Margarita Robles por usar un lenguaje recto. La cosa es aún más escandalosa si se recuerda que en Buenos Aires no hay un embajador español. De manera que ya sabemos que la única forma de provocar un conflicto diplomático con España es llamar corrupta a Begoña Gómez, que es la zona más sensible del Estado.

Hoy en un desayuno informativo, la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso pedía más contundencia al gobierno español.

Continúa la investigación acerca de un nuevo intento de asesinato de Donald Trump. Ryan Wesley Routh, el hombre de 58 años detenido el domingo al mediodía en uno de los campos de golf de Donald Trump tras ser descubierto entre la maleza con un rifle ha pasado este lunes a disposición judicial en Florida. De momento, Routh sólo ha sido acusado de posesión de armas de fuego. Se trata de un trabajador de la construcción de Carolina del Norte que ya había salido en los medios de comunicación. El New York Times lo había entrevistado por su furor belicista en favor de Ucrania. Quería ir allí a combatir al invasor ruso.

Quedan 50 días para las presidenciales y la campaña ha entrado en convulsión, otra vez. No se recuerda algo igual….