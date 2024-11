El monólogo de las ocho: "Juan Lobato planta cara a quienes le dan por muerto en el PSOE"

Juan Lobato planta cara a quienes le dan por muerto en el PSOE. No sé si estará a tiempo de presentarse como el héroe inesperado. Porque si no se hubiera acobardado en un primer momento, ahora podría estar contando la historia del hombre que se enfrenta a la maquinaria del partido. Hoy, a la mañana, en una comparecencia que disparó las especulaciones, no ha presentado su dimisión, sino que ha tratado de regresar al inicio y comenzar a contar su historia.

Lobato sabe que él no ha hecho nada mal. Sólo ha levantado acta de lo que otros han hecho y eso sí que no se perdona en los partidos. No desde luego en un PSOE que va inaugurar su Congreso Federal con una declaración de Juan Lobato ante el juez en la que explicará que desde la Moncloa, la mano derecha de Óscar López, le envió un documento confidencial del novio de Ayuso y le pidió que incurriera en la ilegalidad de exhibirlo desde la Asamblea de Madrid.

Lobato sabe que él no ha hecho nada mal

Lobato sabe que cuando desde la Moncloa, la mano derecha de Óscar López, le pide que exhiba el correo confidencial de Alberto González Amador ningún medio lo había publicado. Lo sabe. Sabe que utilizaron El Plural de Angélica Rubio para vencer el escrúpulo del técnico de Hacienda y que él pudiera exhibir, como hizo, el correo en la Asamblea. Ahora pretende resistir, atrincherado en esa verdad.

Decía hoy Alsina esta mañana… Si nos dicen hace un año que estaríamos pendientes de una declaración de Lobato… no nos lo creeríamos…

Por cierto, qué curiosa es la hemeroteca… Hace un tiempo, en septiembre, Isabel Díaz Ayuso le vaticinó que algún día se hallaría en la situación en la que ahora se encuentra. ¿Y ahora qué? Pues el Congreso Federal del PSOE arrancará con la declaración de Lobato ante el juez, que muy previsiblemente le pedirá el acta notarial con las conversaciones de esa mañana y después de él irán desfilando Pilar Sánchez Acera y seguramente Óscar López.

Se multiplican los problemas para el PSOE a las puertas de su Congreso. Va a ser el Congreso de la autojustificación. Pero si se preguntan con qué ánimo lo afronta Pedro Sánchez, escuchen su discurso en el congreso sindical de la UGT

Se multiplican los problemas para el PSOE a las puertas de su Congreso. Va a ser el Congreso de la autojustificación.

Los problemas se multiplican, no parece el clima más propicio para celebrar un Congreso Federal. Con Víctor de Aldama por ahí suelto descontrolado… con Begoña Gómez aportando pruebas en contra de ella misma… con el Fiscal General del Estado señalado por la UCO… con Lobato entregando al juez la prueba de que la operación de Estado para destruir a Díaz Ayuso estaba residenciada, no ya en la Moncloa, en el gabinete del presidente del Gobierno… Pero como toda la épica de Sánchez es aguantar… pues que el lema del Congreso sea: "A pesar de todo, a pesar sobre todo de España, resistiremos".

Por empezar por el principio… Las confesiones de Víctor de Aldama... hoy ha comparecido María Jesús Montero en la comisión del Senado para investigar lo que se dio en llamar el caso Koldo.

Nombre que ha quedado pequeñísimo. Koldo, por favor… una anécdota… En fin, María Jesús Montero tiene un problema y es que su jefe de gabinete Carlos Moreno ha sido señalado por Víctor de Aldama ante el juez. Dice que le dio 25.000 euros a cambio de que le consiguiera un aplazamiento de la deuda de una de sus empresas. Montero dice que Aldama miente y ha puesto la mano en el fuego por jefe de gabinete. No sólo por él. También por otros ilustres señalados por Víctor de Aldama, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Por si fueran pocos los problemas, Begoña Gómez militante socialista y mujer del presidente del Gobierno ha decidido defenderse pero con tan escasa pericia que lo que ha aportado son pruebas de la utilización de medios públicos para la gestión de sus asuntos privados.

Porque en el carro de correos que ha entregado al juez Peinado aparece la directora de programas de Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez Rodríguez. Ya les hemos contado que esta trabajadora de la Moncloa dedicaba su tiempo a la artificial carrera académica de Begoña Gómez. Había suficiente documentación que así lo atestiguaba, lo que no imaginábamos era que ella misma la completaría y eso ha hecho cuando ha tratado de demostrar que si registró a su nombre el software que era propiedad de la Complutense fue porque la Universidad le autorizó a hacerlo.