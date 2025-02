El monólogo de las ocho: "El incendio amenaza con propagarse y con abrasar a personas muy relevantes del PSOE"

Hoy es el día mundial contra el cáncer y es una triste realidad que la crisis del CNIO está desviando la atención sobre lo importante y afectando gravemente al prestigio y la reputación de organizaciones que llevan años luchando contra esta enfermedad y también ayudando a comprender a quien recibe un diagnóstico negativo que eso que conocemos como cáncer, y que en realidad es una multiplicidad de enfermedades, ha cambiado mucho con los años. No el cáncer exactamente, sino el abordaje, prevención, detección y tratamiento.

España no es Finlandia, que tiene una tasa de supervivencia del 70% pero no va mal, tiene una tasa de supervivencia del 60% y en algunos cánceres como el de mama supera el 80% y lo más positivo es que gracias a la ciencia y a la inversión cada año mejora el abordaje, la prevención, la detección y el tratamiento.

Tiroteo en Suecia

Poco después del mediodía se producía una masacre en una escuela de Suecia. Un tiroteo ha matado al menos a 10 personas en la ciudad de Orebro, a unos 200 kilómetros al oeste de Estocolmo. Hay un número indeterminado de herido, pero ningún menor ha resultado hospitalizado. La policía está investigando lo ocurrido, cuáles son las motivaciones del asesino que abrió fuego en la escuela y del que se cree que está entre los fallecidos.

Tribunal Supremo: caso Ábalos

El auto del Supremo ha disparado las alarmas en el PSOE y no es para menos. Porque el juez ha requerido una información que indica que apunta muy alto. No sólo a José Luis Ábalos y no sólo a su hijo. Eso significado que el incendio amenaza con propagarse y con abrasar a personas muy relevantes del PSOE. Además de pedirle a la UCO que investigue el patrimonio de Ábalos y su hijo, ha requerido las comunicaciones de la trama con el ministro Torres y Santos Cerdán.

Miren, cuando el séptimo de caballería tertuliana le pedía a Víctor de Aldama que presentara las pruebas de sus acusaciones quizás ignoraban que este día iba a llegar. Es ahora cuando tiene que aportarlas ante el juez.

El auto del magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente le requiere a Víctor de Aldama para que aporte, en un plazo una de relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que participaban el ministro Ángel Víctor Torres y/o Koldo García y José Luis Ábalos en Madrid, fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. Y para que indique también si hubo algún pago a las "señoritas" a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.

También quiere saber de los viajes y de los abonos a Jessica, la mujer que acompañaba a Ábalos y la que la trama puso piso e INECO un sueldo público.

Juicio de Rubiales

Hoy el juicio a Luis Rubiales ya no se ha centrado tanto en la naturaleza del beso que le propinó ante una audiencia mundial en Australia sino en lo que desató justo después. Es decir, en si se produjo un delito de coacciones cuando se trató de forzar que Jenni Hermoso se sumara a un comunicado o a una declaración pública en apoyo de su jefe.

Hoy era un día más que relevante sensacional, porque comparecía en el proceso como testigo uno de los últimos apoyos que le quedó a Rubiales en la Federación, que resulta ser el vigente seleccionador Luis de la Fuente.

Ha habido momentos en los que el juez se ha exasperado con el comportamiento de los testigos y ha tenido que reprender tanta al director de comunicación de la Federación, Pablo García Cuervo como al propio seleccionador, en una sesión algo turbulenta.

Consejo de Ministros: reducción de jornada laboral

Hoy el Consejo de Ministros ha ofrecido una imagen con morbo, porque coincidieron en la rueda de prensa posterior las dos personas que han librado el enfrentamiento más cruento y público de este gobierno.

La anterior coalición sí era más pendenciera, había más desacuerdos o al menos se conocían más enfrentamientos, antipatías y aversiones. De hecho no se ocultaban. Quizás es por eso que Podemos acusa a Yolanda Díaz de sumisión al PSOE.

Bien, esta vez ha hecho prevalecer su opinión y le ha doblado el pulso al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. El Gobierno ha aprobado este martes en la reunión del Consejo de Ministros el anteproyecto de ley para reducir la jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual y sin recorte salarial. Ahora queda una larga tramitación no exenta de dificultades…

La principal es que hay que encontrar una mayoría en el Congreso para aprobarla. Una mayoría que ahora mismo no existe. Luego porque las patronales van a hacer campaña contra ella. Esperemos que con mayor tino que Lorenzo Amor, por cierto, el presidente de ATA cuyos argumentos son francamente mejorables.

No, creo que tiene otros argumentos más razonables… Sobre todo se quejan de una imposición que no se ha pactado con los empresarios y que puede afectar al tejido productivo español.