El monólogo de las ocho: "Hoy los votantes pasan a ser tratados como lactantes"

Le llamaron mono antes, durante y después del partido. Y no fue uno ni dos. Hay tipos que estos días parece que le reprochan a Vinicius no comportarse como un buen negro y soportar con resignación cristiana un acoso racista que se ha vuelto sistemático. Hay veces en que decir ‘basta’ es un deber moral y Vinicius hace mucho tiempo que acumula razones para decir ‘basta’.

No. No es lo mismo un insulto que un insulto racista. Sencillamente no lo es. Y no es cierto que quien profiere un insulto racista lo hace sólo para ofender. Hay algo más. Hay otro argumento que resulta especialmente perverso en el caso de Vinicius. Sí, es verdad que hubo un tiempo en que las salvajadas que tenían que aguantar los jugadores ienarrables. Aquello de Mijatovic. Pedja Mijatovic, con su hijo de 15 años muriéndose y él teniendo que soportar a toda una grada cantando aquello de «Se va a morir el hijo de Mijatovic». Quien canta eso es un psicópata, pero es que hubo un tiempo en que los psicópatas iba al estadio a hacer la terapia. Parecía imposible terminar con eso y ya ven, se terminó. Hizo falta determinación, claro, que es lo que parece que ahora no existe, quizás porque Vinicius no sea una buena víctima.

Quien imita a un mono para ridiculizar a un jugador negro es un racista y en Mestalla el otro día, fueron demasiados los que lo hicieron como para mirar a otro lado, como ahora pretende hacer La Liga, que tiene a un presidente indigno que está comprometiendo, no ya la imagen de la competición. La de España. Porque esto excede el deporte y aún excede el ámbito nacional.

La declaración ‘El racismo es normal en la Liga’ está hoy en The Guardian, en L`Equipe, en The Times. Vinicius ha recibido las palabras de solidaridad de Lula da Silva de futbolistas de todo el mundo, desde Mbappe, gran rival, hasta el entrenador del Barça, Xavi Hernández, que creo que ha estado en este caso magnífico. El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, se ha pronunciado recordando el protocolo contra el racismo. Ha invitado a los jugadores que se encuentren en estas situaciones a parar los partidos e, incluso, a retirarse del campo si estos hechos persisten. El ministro de Exteriores José Manuel Albares ha tenido que hablar de ello después de un Consejo de Ministros en Bruselas

Lo cierto es que Vinicius lleva soportando el acoso sistemático de las gradas desde hace tiempo pero esto no es tan alarmante como este argumento que se va imponiendo según el cuál es él el que tiene que ofrecer explicaciones por ello. Desde luego fuera no le pasa. Y aún después de lo de ayer hay quien le sigue pidiendo explicaciones, como el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, en una declaración de un equilibrismo tan alucinado que es inevitable que termine en descalabro.

Hoy es el día en que los votantes pasan a ser tratados como lactantes

Hoy es el día en que los votantes pasan a ser tratados como lactantes. Como niños que no pueden recibir estímulos demoscópicos, no vaya a ser que sus mentes colapsen y sean incapaces de votar en libertad. A partir de hoy ya no se pueden publicar encuestas. Sí se siguen haciendo y sí se siguen consumiendo por parte de los partidos. Y sí se siguen compartiendo con los periodistas y los opinadores. Sólo que usted no puede conocerlas. Porque no está preparado para interpretarlas. Porque no es un votante, es un lactante. Ha estado muy bien el sociólogo José Juan Toharia, que hoy le contaba esto a Alsina en Más de Uno. esto de no permitir publica encuestas es de un paternalismo ridículo.

Eso sí, antes del cierre de los sondeos, no se priva Tezanos de un último CIS para acaparar algunos titulares. Lo que pasa es que no nos vamos a detener mucho en ello. Porque se trata de una encuesta excéntrica, es decir, que se desvía tanto de la media de los sondeos que hay que desecharla por inservible. De lo que no hay duda es de que Pedro Sánchez ha usado en beneficio de la campaña de su partido todos los recursos de los que dispone como Gobierno. Pero es que además no crean que le provoca el más mínimo rubor reconocerlo. Es que es más, es que lo exhibe como un timbre de gloria. Miren cómo lo decía ayer desde un mitin en Valladolid

Luego se enfada cuando le dicen que se ha hecho la caravana electoral en Falcon. Si es lo de menos. Hay hoy un episodio verdaderamente magnífico con esto. Es uno de esos tropiezos que permiten advertir cuánto crece el nerviosismo de un equipo de campaña. Feijóo no pudo ir de mitin a Tenerife porque hubo un problema con su avión, la compañía cambió el vuelo, entonces él aprovechó para darle un pellizco a Sánchez y decir: esto pasa por no viajar en Falcón. Bueno, pues el PSOE empezó a poner en cuestión que ese vuelo estuviera programado y le acusaban de mentir en algo tan tonto. Al final le dieron la oportunidad de enseñar el billete y resulta que encima era de Ryanair,así que fíjense. Que, hombre, entre viajar en Falcon y hacerlo en low cost. Ahora es verdad que si quieren brindarle el gesto, no se lo podían poner más fácil.