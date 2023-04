El monólogo de las ocho: "Hoy Sánchez ha hecho una caricatura en puro tono mitinero"

No sé si es el Parlamento más bonito del mundo, pero si tuviéramos que hacer un ranking, las Cortes de Castilla La Mancha tendrían algo que decir. Desde luego será el que tiene unas vistas más imponentes y una historia más antigua y fascinante. Aquí vivieron durante mucho años los gilitos, que no son señores adinerados como el tío del pato Donald, sino justo lo contrario. Eran unos franciscanos descalzos a los que se les llamaba así porque estas Cortes de Castilla La Mancha desde donde emitimos esta Brújula de hoy están situadas en lo que fue el Convento de San Gil.

Doscientos años habitaron este lugar los gilitos hasta la desamortización de Mendizábal, que obligaba a cerrar los conventos con menos de 12 frailes. Corría el año 1835. Y a partir de ahí ha sido de todo. Ha sido escuela de esgrima, un parque de Bomberos, etc. Nosotros estamos sentados en la Presidencia de la Cámara y desde aquí se percibe perfectamente la planta de la iglesia. Esto era la iglesia del convento y fue también una cárcel. Siglo y medio después de su desamortización, ya siendo España un país que pretendía asentar una democracia duradera y acostumbrarse a ella, este Convento de San Gil se convirtió en la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha.

¿Qué hacemos aquí? Hemos venido a celebrar el cuadragésimo aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha. Que se aprobó antes siquiera de que las Cortes ocuparan este bellísimo edificio. Se llamó "Estatuto de Manzanares" porque empezó a redactarse en el Parador de Manzanares.

Lo que va a ocurrir el próximo 28 de Mayo es que se van a renovar estas Cortes, iniciándose una nueva legislatura, quién sabe con qué presidencia. Si atendemos a la historia diríamos que es más probable que del PSOE. Si atendemos a las encuestas diríamos que estará en el filo de la navaja, como tantos otros parlamentos autonómicos. Este tiene algunas particularidades: los escaños están a una distancia británica. Muy cerquita, a distancia de florete, o sea lo suficiente como para no salir herido si la cosa se caliente. Pero luego no se calienta tanto, porque otra particularidad es que aquí reina un bipartidismo imperfecto de PSOE, PP y Ciudadanos con una mayoría absoluta socialista. Eso probablemente cambien tras las próximas elecciones con la irrupción de Vox.

Como nación el reto más imponente al que España se enfrenta es la sequía. Aunque es un reto asimétrico por eso es el mayor como nación, porque además pone a prueba la solidaridad y la buena vecindad. En San Sebastián llovió en un sólo día lo que en Albacete y Almería en tres meses. A los pies de este imponente edificio fluye el cauce del río Tajo. Basta un vistazo sólo para entender que no hay reto ahora mismo más angustioso para esta tierra, Castilla La Mancha, como la sequía. Han emergido ruinas que no debería estar en la superficie y las riberas se ha ensanchado mucho más de lo razonable.

Hoy ha estado aquí Pedro Sánchez. No aquí en la cámara pero sí en Toledo, donde ha elogiado sobremanera a su alcaldesa Milagros Tolón, que muy posiblemente revalidará el cargo. De Emiliano García Page en cambio no ha dicho nada. Ni una referencia oye y es también candidato a revalidar el cargo de Presidente de la comunidad. Ha preferido hablar de otro presidente autonómico, como es Juanma Moreno, el Presidente andaluz, que ha desplazado a Díaz Ayuso como bestia negra, como barón negro popular para este gobierno. Hoy Sánchez ha hecho una caricatura en puro tono mitinero.

Lo cierto es que hoy por primera vez desde que comenzara a tramitarse la proposición que autorizaría nuevos regadíos en el Condado de Huelva, Juanma Moreno ha sugerido la posibilidad de rectificarla. Porque Moreno ha conseguido algo que ansiaba y que se le negaba hasta ahora. Su Consejero de Sostenibilidad se va a reunir al fin con el comisario de medio ambiente de la Unión Europea para explicarle las razones de sus planes y los argumentos de su gobierno para autorizar nuevos regadíos en Huelva.

Ayer en la bancada azul del Congreso de los Diputados se daba una escena que proyectaba la imagen de un fin de ciclo. Las dos ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero abrazadas y solas después de que les corrigieran su ley estrella con una mayoría abrumadora. Y ahora todo ofrece una terrible imagen de descomposición. Lo de Asturias ya es cómica que es en lo que se transforma la tragedia cuando ya es irremediable. La candidata de Podemos allí se ha encerrado en la sede, se ha atrincherado, porque no quieren que Madrid les cambie las listas.

Esta clase de escenas de enredo suelen ocurrir cuando ya todo ha perdido su sentido. ¿Qué dice la dirección? Pues que lo que quiere Covadonga Tomé, que así se llama la candidata emboscada, es fichar por Yolanda Díaz y sólo busca una crisis para que le dé una buena coartada. Las dirigentes de Podemos tienen tantos frentes abiertos, porque su enfado con su socio de coalición por la traición del sólo sí es sí solo se va a acrecentando. También lo está pagando Tezanos. ¿O es que ahora acaba de descubrir Ione Belarra el CIS de Tezanos?

Ahora que lo pintoresco es que Tezano contesta. No a Belarra sino a todos los que le critican. Y lo hace con su acostumbrado desparpajo militante, con el que rescata un concepto sociológico muy bonito que es el del espejo de la madrastra. O sea, que no es que el CIS se equivoque o que cocine los datos para que el menú le salga deliciosamente sanchista. No. Es que los políticos tienden a verse muy guapos en el Espejo.