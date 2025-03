El monólogo de las ocho: "No hay pedagogía que haga digerir un acuerdo infumable"

Dicen los esforzados apologetas del oficialismo que al gobierno le falta pedagogía. Esto es lo que siempre dicen cuando son incapaces de explicar algo. Falta pedagogía. A ver si resulta que no hay pedagogía que haga digerir un acuerdo infumable. Porque eso es lo que está ocurriendo con el pacto entre el PSOE y el Junts para la cesión de las políticas de inmigración. El daño no se lo están haciendo las críticas de la oposición, sino el entusiasmo con el Carles Puigdemont está celebrando el haberle hecho deglutir al PSOE toda su visión nativista y retrógrada de la inmigración, que considera que el catalán es único certificado de pureza y que clasifica a los catalanes por su lugar de nacimiento, porque considera que los llegados de fuera, ya sea de Nairobi o de Badajoz, son un elemento disolvente de la identidad catalana.

Así que no es que hayan transaccionado con la seguridad de estructuras críticas del Estado como las fronteras o los aeropuertos, no porque lo haya negociado con un partido que estuvo en tratos con agentes del kremlin o con un prófugo de la Justicia. Todo esto, siendo grave, no tiene el potencial dañino que tiene el hecho de que el PSOE se ha demostrado en sus principios que solo prevalece intocable la voluntad de poder.

Los socios del Gobierno, incapaces

El problema es que nuevo viraje complica la tramitación parlamentaria, porque hay socios que no están dispuestos a tragar con ello. Como ha dejado bien claro Ione Belarra, de Podemos. También era interesante conocer la opinión de Esquerra, aunque sea previsible, ¿no? Gabriel Rufián saluda cualquier cesión de competencias a Cataluña porque, claro, el gen nacionalista siempre es dominante y el gen de izquierdas es recesivo. Rufián acude al argumento de autoridad de Pujol para afearle a Junts su ideario sobre la inmigración y su consideración de quién es y quién no es catalán

No ha sido muy buen día para Ione Belarra ni para Gabriel Rufián porque hoy era un día grande en una de esas comisiones parlamentarias montadas como pago al independentismo. Una de estas en las que la pura intención es la de apuntalar la idea de lawfare, esto es que en España se hizo una guerra sucia contra los independentistas. Si precisamente lo que se demostró esos días fue la incapacidad del Estado para luchar contra un golpe contra la democracia. Si precisamente el Estado se demostró impotente para ello.

Comparecencia de Rajoy

Pero bueno, esto es como esa comisión de los atentados de Barcelona y Cambrils, que están montadas para difamar a las fuerzas de seguridad. En este caso, para lo que ha servido es para lucimiento de Mariano Rajoy, que la verdad es que le ha dado un buen repaso a sus señorías, desde Ione Belarra a Gabriel Rufián.

Ha habido algún cruce bastante gracioso al menos, en el que Rajoy ha exhibido su particular retranca. La comparecencia de Rajoy ha terminado con algunas alusiones a la actualidad nacional, como los problemas judiciales de la cúpula del PSOE de Sánchez, que tiene a todo un exsecretario de Organización y ministro Transportes imputado por beneficiarse presuntamente de una organización criminal.

Caso Koldo

Hoy en el Supremo se ha escuchado un testimonio muy relevante. El de la expresidente de ADIF Isabel Pardo de Vera, que ha reconocido ante el juez que en su día se quejó a José Luis Ábalos de la constante presencia de Víctor de Aldama en el ministerio de Transportes. Se lo topaba por todos lados y le hice saber al ministro su extrañeza… También, por cierto… le extrañó que Ábalos le preguntara por el sistema de contrataciones en Ineco… miren qué casualidad… la empresa donde acabó Jessica cobrando un sueldo por no ir a trabajar.

Los testimonios de este miércoles ponen fin a la ronda de testigos que programó el magistrado Leopoldo Puente, a la espera de los informes que solicitó a la Guardia Civil, uno de ellos sobre el patrimonio del ex ministro Ábalos y de su hijo. La conclusión está en un auto en el que el juez rechaza levantar las medidas cautelares impuestas a Ábalos —retirada de pasaporte y comparecencias periódicas en el juzgado— porque considera que existe una “particular potencia incriminatoria” en los indicios recabados contra él y cree que, en este momento, no se puede descartar “de forma rotunda” que no intente eludir la acción de la justicia.

O sea que el futuro procesal de Ábalos es más bien oscuro. Pero es que además lo que se va conociendo de la contratación de Jessica es estupefaciente. Es que él mismo se interesó por el sistema de contratación de Ineco y allí terminó colocada Jessica después de una entrevista que consistió en que Koldo García le preguntó si sabía leer y escribir. Y tras la cual no volvió jamás a ese lugar desde el que le ingresaban puntualmente una nómina mensual, que luego veía complementada con una dieta de 1500 euros por cada día de viaje oficial con el ministro. Viajes a los que acudía como asesora de Ineco.

En fin, algo llamativo. Bueno… excepto para los auditores de Óscar Puente. Que estos lo han visto todo normal. Recuerden que Óscar Puente no vio nada irregular en este asunto. Qué gran inspector se ha perdido el Estado, yo creo que debería opositar al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, dado su olfato extraordinario, su celo sin igualdad en la persecución de las irregularidades. Es como un oso polar, puede perseguir durante kilómetros a su presa…