El monólogo de las ocho: "Esta ley bien podría ser llamada la Ley Begoña"

Incluso antes de analizar el contenido de una proposición de ley conviene preguntarse por qué se presenta. Y la que hoy ha presentado el PSOE es Derecho Procesal de autor, porque lo que pretende es afectar a procesos en curso que tienen acorralado al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.

Es por eso que igual que conocemos algunas leyes por el nombre de la persona que las motivó, esta bien podría ser llamada la Ley Begoña. O la Ley Gómez si quieren. O Azagra.

En un momento en el que arrecian los escándalos de corrupción, el PSOE ha dado por sorpresa un paso decisivo para terminar con la figura de la acusación popular tal y como se conoce hasta ahora e impedir que los jueces puedan expresar su opinión sobre asuntos políticos incluso en privado y después juzgar en una causa que afecte a un partido.

Imagínense que el Partido Popular hubiera hecho algo semejante cuando Baltasar Garzón abrió una investigación por el caso Gürtel. Pues así el PSOE hoy cuando el exsecretario de Organización ha sido imputado, igual que la mujer y el hermano del presidente y su Fiscal General del Estado.

Además del desparpajo hay que reconocerle mérito a los promotores de la iniciativa. Todas las asociaciones judiciales la han criticado. Todas, sin excepción.

Les voy a contar el Whatsapp que ha empezado a circular por los móviles de los miembros de la judicatura. Es más largo pero se lo resumo. Primero se eliminó la sedición y se rebajó la malversación, después se indultó a los responsables del procés, luego se aprobó la ley de amnistía, y ahora se pretende impedir la prosecución de los procesos penales abiertos en el entorno del Gobierno cercenando retroactivamente la acción popular, lo que de no mantener la iniciativa el ministerio fiscal determinaría el archivo de procesos abierto.

Lo fundamental aquí es, en primer lugar, la disposición transitoria única, que dice que las modificaciones de esta reforma serán de aplicación a los procesos en curso. De ahí que sea correcto bautizarla como la Ley Begoña.

La otra cuestión es el papel del ministerio fiscal, que si estuviera viviendo sus momentos de mayor credibilidad y apariencia de neutralidad… Pero es que resulta que el Fiscal General del Estado está siendo investigado por su posible participación en una operación política para la destrucción de una adversaria del gobierno.

Tan importante como el contenido de una ley es el momento en que se produce y la razón por la que se quiere aprobar. Cuando este Gobierno, el PSOE y Pedro Sánchez se encuentran acorralados por los escándalos de corrupción, han decidido poner coto a las acusaciones populares, como las que han motivado las investigaciones a la mujer y al hermano de Sánchez.

Nicolás Maduro ha jurado el cargo como presidente para un tercer mandato y perpetúa la tiranía en Venezuela. El ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, sigue fuera del país y no regresará porque sobre el pesa la amenaza de una detención. Ya está. El autogolpe ha sido consumado y, según lo previsto, Maduro se perpetúa en el poder a pesar de haber perdido las elecciones.

Mientras, la diplomacia se moviliza para aislar aún más al régimen bolivariano: Estados Unidos ha elevado a 25 millones de dólares, el máximo legal posible, la recompensa que ofrece por información que conduzca a la detención del líder Nicolás Maduro, que este viernes ha jurado el cargo para seis años más como presidente de su país, y del ministro del Interior, Diosdado Cabello. También ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información similar que permita el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

España presume de ser la vanguardia diplomática de Europa frente al régimen de Maduro. Pero no es verdad, porque Italia ha sido mucho más diligente y contundente en su rechazo del régimen. Lo que convierte a España en una anomalía es una figura como la de Zapatero, con una posición de estrecha complicidad con el régimen y el hecho de que ha tenido que ser en la embajada española donde Delcy Rodríguez y su hermanos Jorge obligaran a Edmundo González a firmar unas capitulaciones indignas para poder salir del país. ¿Por qué Países Bajos no se prestó a esa ignominia y España sí? Es algo que no se ha explicado todavía mientras que José Manuel Albares critica a la oposición por manifestarse junto al exilio venezolano y pedir altura a su gobierno

Estas horas previas al juramento han sido de intimidación y violencia. El secuestro y posterior liberación de la voz de la oposición, María Corina Machado, ha tenido un propósito aleccionador. Que se sepa lo que le espera a quien se atreva a denunciar el autogolpe de Estado. Ayer le narramos en directo la secuencia de los hechos. Dispararon contra su comitiva y se la llevaron unos matones. El régimen lleva difundiendo mentiras desde que ocurrió. El hecho cierto e incontrovertible es que hoy en Venezuela ha jurado como presidente el perdedor de las elecciones mientras que el ganador permanece en el exilio.