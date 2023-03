El monólogo de las ocho: "Un día más, queda en evidencia que Igualdad no tiene unas inquilinas dignas del cargo"

A las 7 comenzábamos este informativo augurándoles un debate lingüístico ardiente en la RAE, en torno a la controvertida tilde en sólo. Comprenderán que al nivel que raya últimamente la conversación pública, nos produzca cierto solaz que el uso de una tilde diacrítica desate estas pasiones.

Les recuerdo. La batalla enfrenta a Solotildistas contra antitildistas. Los primeros abogan por la despenalización de la tilde del adverbio sólo. Esa que la gente civilizada utiliza cortésmente para que no se confunda con el adjetivo solo. Permítanme el chiste pero no sólo es un acento solo. En el bando de los tildistas hubo y hay intelectuales ilustres. Los dos más combativos han sido el añorado Javier Marías y el irredento Arturo Pérez Reverte. Hoy el autor de Alatriste ha ido al pleno semanal de la RAE con ganas de guerra. De hecho lleva días calentando la cita que comenzaba a eso de las 18.30 en el salón de plenarios de la Real Academia. Sí, ese salón con una mesa ovalada imponente en el que se dirimen los asuntos de la lengua. El debate ha generado una expectación inaudita. Ustedes comprenderán que las sutilezas lexicográficas y semánticas no suele despertar demasiado interés en el común pero a esta polémica solo le falta que el PSOE se haga tildista y Podemos antitildista. ¿Se imaginan a los partidos de la coalición enfrentados por la tilde diacrítica?

A esta hora estaba previsto que el presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, compareciera ante la prensa para informar del devenir de la reunión. Vamos a ver si ha llegado la sangre al río, con nuestro enviado especial a la batalla de la lengua. Paco Paniagua, Buenas tardes.

Antes les decía que cómo no íbamos a refugiarnos en un debate sobre la lengua teniendo en cuenta el nivel abisal de la conversación nacional.

Un día más, queda en evidencia que el Ministerio de Igualdad no tiene unas inquilinas dignas del cargo que ostentan. Por si no lo han visto u oído, les vamos a reproducir el vídeo que ha grabado Ángela Rodríguez Pam, nada menos que Secretaria de Estado de Igualdad, viceministra, número dos de Irene Montero

Ahí salen unas chicas cantando que les gustaría que la madre de Santiago Abascal hubiera sido abortado y la inefable Pam en primer plano sonriendo satisfecha. Tan orgullosa quedó del resultado del vídeo y del mensaje que traslada, que lo ha colgado en su Instagram. Qué averiada tienen la balanza moral las dirigentes este ministerio, que un día denuncian la violencia política que sufre Irene Montero por una críticas muy desagradable y luego difunden divertidas los deseos de exterminio de un adversario político.

Y es verdad que en las manifestaciones se dicen cosas desagradables, que no es demasiado noticioso que unas chiquillas digan barbaridades por ahí… No, si el problema no es ese. El problema es que una viceministra lo ha grabado y lo ha difundido. Ese es el problema y causa pavor que alguien que ha llegado tan alto en el gobienro de la nación no sea capaz de advertirlo. Lo que ya empieza a resultar un clamor es la falta de madurez que hay en ese ministerio y esa elusión permanente de sus responsabilidades. Siempre son otros… los jueces que liberan violadoras, las niñas que solo quieren divertirse… siempre hay alguien a quien endoserle la responsabilidad ¿Va a reconvenir el gobierno a Pam? Pues por ahora lo más rotundo que se le ha escuchado a un miembro del Gobierno es esto queha dicho el ministro para todo Félix Bolaños

Desde el PP, en cambio, Borja Sémper se ha solidarizado con Abascal y ha hecho una reflexión creo que muy útil sobre la deshumanización del adversario en política

Y la noticia que nos ha mantenido en vilo desde primera hora de esta mañana ha tenido el peor de los desenlaces: hablamos el accidente en una mina de Cabanasses de Súria, en Barcelona. A causa de un desprendimiento quedaron atrapadas tres personas, un geólogo y dos estudiantes de la politécnica de Manresa que estaban realizando trabajos de inspección del interior de esta mina de potasa. Los numerosos equipos de bomberos desplazados a la zona han trabajado durante todo el día para alcanzarlo y pasadas las cinco de la tarde, y tras largos esfuerzos y horas de incertidumbre, se confirmaba que únicamente habían logrado rescatar sus cuerpos sin vida.