El monólogo de las ocho: "Si algo caracteriza a Sánchez es la elasticidad de sus principios"

Pedro Sánchez ha entrado en un bucle obsesivo y corre el riesgo de quedarse atrapado para siempre en ese momento fatal, para él, del debate. Es que este instante de Pedro Sánchez es la definición exacta de melancolía. Dando vueltas todavía sobre las razones por las que falló en aquella cita y además acompañado por el PSOE en una tarea audiovisual que también resulta melancólica, porque no va a poder ganar en la sala de montaje lo que su candidato perdió en el frenesí del directo.

Además esta auto reivindicación constante conduce a declaraciones inverosímiles como esta. Podrá convencer de que a la mentira se le llame cambio de opinión, pero ahora también quiere que al cambio de opinión se le llame principios sólidos. Conviene no hacer alarde precisamente de tus carencias porque si algo caracteriza a Sánchez es precisamente la elasticidad de sus principios.

El equipo de campaña de Pedro Sánchez necesita cambiar como sea el humor de los socialistas y ha decidido cambiar la ruta de su caravana electoral. Ha dispuesto un acto electoral para mañana mismo en Santander. Sánchez tenía previsto dosificar sus apariciones mitineras habida cuenta de la desmovilización de su militancia pero es necesario ofrecer una imagen de cierto fervor popular. Lo que vulgarmente se conoce como un baño de masas.

Bueno, mañana será un día de baño y masaje porque antes tiene entrevista en la SER, que ya es la novena de esta legislatura. Voy a mirar el contador de Wert. El célebre contador Wert 9 a la Ser (8 en Hoy por Hoy y 1 en Hora 25), 1 en Onda Cero y 1 en RNE. Que digo yo que alguna razón habrá para esta descompensación. Quizás es que Sánchez prefiere las monsergas a las soflamas. O no, igual yo soy muy malévolo y resulta que su secretaría de estado de comunicación tira unos dados para saber dónde va y el azar tiene estas cosas.

En cualquier caso, cambio de rumbo para la caravana socialista, que trata de recuperar la motivación tras el Debate.

Algo ha cambiado también en la caravana de los populares. Hoy por ejemplo ya no dirigen sus invectivas contra el PSOE, sino que dirigen las baterías dialécticas contra el otro flanco y han movilizado a José María Aznar para señalar a Vox por su bloqueo del Gobierno en Murcia.

Acusa a la formación de Abascal de poner palos en las ruedas y le vaticina un castigo de los electores por votar con socialistas y Podemos contra un gobierno de López Miras en Murcia. El PP está dirigiendo su campaña a convencer de que son el voto útil. Pero las negociaciones continúan en Murcia, aunque parece imposible que vayan a alcanzar un acuerdo antes de que los españoles pasen por las urnas del 23J. Esto lo decía el expresidente Aznar en Murcia en un acto acompañado del aspirante a revalidar el cargo de presidente de la Región, López Miras.

Les venimos informando de que hay un récord de solicitudes de voto por correo y que hay algunos problemas porque solo un tercio de los demandantes han recibido la documentación.

Claro hay quien ha interpretado que Alberto Núñez Feijóo está sembrando dudas sobre el sistema cuando invita a los trabajadores de la empresa pública a cumplir con su labor, especialmente esforzada estos días, a pesar de sus jefes. eldiario.es es quien va más lejos: «Feijóo alienta la conspiración sobre Correos y pide a los carteros que “repartan todos los votos” pese “a sus jefes»

La interpretación benévola es que el sobreesfuerzo que tienen que hacer tiene su origen en la mala gestión, además de en el hecho incontrovertible de que unas elecciones en julio disparan las peticiones de voto por correo. Ha aumentado un 90% desde los pasados comicios. Feijóo se ha comprometido con los carteros a compensar su trabajo extra si es presidente.

Hoy Feijóo está en territorio Mazón. En Alicante, donde fue presidente de la Diputación el nuevo presidente de la Generalitat.

Hoy en cualquier caso es día de dirigirse contra Vox en la caravana popular para tratar de capitalizar el bloqueo en Murcia y hacer un llamamiento al voto útil. Seguro que todo esto tiene su respuesta en la campaña de Vox. Hoy no ha habido actos de Abascal y de las tareas de propaganda se han dedicado los escuderos.

Hoy además Vox ha desplegado una lona en Madrid en contra de la ley del sí es sí en la que denuncia que Sánchez ha puesto en la calle a cientos de monstruos, se refieren a los violadores que han sido excarcelados prematuramente gracias a los beneficios, para ellos, de la ley del sólo sí es sí.

Por cierto que Irene Montero sigue siendo una proscrita de la campaña de Sumar. Su nombre ni se menciona y este quizás sea el peor error de una campaña catastrófica, muy mal llevada y con nula capacidad para dirigir la conversación, que es de lo que se trata. Pero es que lo que no se explica en política es inexplicable y Yolanda Díaz no ha tenido todavía la gallardía, y el liderazgo, de plantarse ante su electores y decirles. "Disparé yo, como la Thatcher. Sí, he vetado a Irene Montero y lo he hecho porque he querido". Hasta que haga eso, hasta que le haga ese exorcismo a la campaña, por donde pasea como el fantasma de Elsinor.

Pero Yolanda Díaz está en otras cosas como en utilizar las tecnologías de la comunicación para escuchar a los ciudadanos.